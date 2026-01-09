Από τις 30 Ιανουαρίου και κάθε Παρασκευή.

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκινάει νέο κύκλο εμφανίσεων από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου -και κάθε Παρασκευή- στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Σαββάτου, που σημείωσαν μεγάλη προσέλευση, ο γνωστός ερμηνευτής συνεχίζει τις μουσικές του βραδιές στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια-σταθμούς της δισκογραφίας του, καθώς και σε επιλογές από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές.

Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.

Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης

Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας

Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός

Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος

Μπάσο: Σπύρος Μάζης

Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης

Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου

Πληροφορίες

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Από 30 Ιανουαρίου & κάθε Παρασκευή

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή



Εισιτήρια εδώ

Ώρα Έναρξης: 21:30

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Φωτογραφία: Γιώργος Σπανός