Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκινάει νέο κύκλο εμφανίσεων από την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου -και κάθε Παρασκευή- στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.
Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του Σαββάτου, που σημείωσαν μεγάλη προσέλευση, ο γνωστός ερμηνευτής συνεχίζει τις μουσικές του βραδιές στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τραγούδια-σταθμούς της δισκογραφίας του, καθώς και σε επιλογές από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο.
Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές.
Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.
Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης
Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας
Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός
Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος
Μπάσο: Σπύρος Μάζης
Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης
Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου
Πληροφορίες
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
Από 30 Ιανουαρίου & κάθε Παρασκευή
Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή
Εισιτήρια εδώ
Ώρα Έναρξης: 21:30
Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας & Στρατής Καραδημητράκης
Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφία: Γιώργος Σπανός