Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη αποτελεί μέχρι σήμερα «ανοιχτή» συλλογική «πληγή». Η φράση «πάμε και όπου βγει» που ακούστηκε εκείνο το βράδυ, της 28ης Φεβρουαρίου 2023 αποτυπώνει μία κατάσταση αγωνίας, αβεβαιότητας, ανασφάλειας... Υπαρκτή μέχρι και σήμερα. Στο δυστύχημα των Τεμπών σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι. Η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν από 15 έως 27 ετών. Γονείς και συγγενείς των θυμάτων από τότε μέχρι και σήμερα αγωνίζονται για δικαίωση των ανθρώπων τους και δικαιοσύνη. Το ίδιο και οι τραυματίες.

Όλα όσα ακούστηκαν από επίσημα κυβερνητικά χείλη μετά τη μέρα που δύο τρένα επί 12 ολόκληρα λεπτά κινούνταν στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν, απλώς επιτείνει την αίσθηση της ανασφάλειας, καθώς κατέρρευσε με κρότο η εντύπωση που υπήρχε μέχρι τότε ότι ο σιδηρόδρομος ήταν ασφαλής. Ήταν μόλις λίγες μέρες πριν το δυστύχημα, στις 20 Φεβρουαρίου 2023, που ο τότε υπουργός Μεταφορών Κ. Καραμανλής ισχυρίστηκε στη Βουλή ότι ο σιδηρόδρομος είναι ασφαλής. «Είναι ντροπή και πρέπει να ντρέπεστε», είπε ο κ. Καραμανλής, που παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά το δυστύχημα, επανεξελέγη όμως στις εθνικές εκλογές και μάλιστα πρώτος στις Σέρρες.

Ήταν 8 Μαρτίου 2023 λίγες μέρες μετά το δυστύχημα που ο Άδωνις Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι αν ένας υπουργός Μεταφορών έβγαινε να πει ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή, δεν θα έμπαινε άνθρωπος να ταξιδέψει. Είναι τα Τέμπη έγκλημα; Αν σκεφτεί κανείς ότι σε κάτι λιγότερο από 1 μήνα ξεκινά η δίκη με 36 κατηγορούμενους για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, μεταξύ των οποίων διευθυντές και στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών, η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, σταθμάρχες και στελέχη της Hellenic train, η απάντηση είναι καταφατική.

{https://www.youtube.com/shorts/PG8kV4CkhNI}

Θα μπορούσε να αποφευχθεί; Εάν είχε υλοποιηθεί η σύμβαση 717 που αφορά στα συστήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, τότε η απάντηση είναι επίσης καταφατική. Εξάλλου, στις τεχνικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά και στις εκθέσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων αναφέρεται με σαφήνεια ότι ακόμη και αν λειτουργούσαν μόνο οι φωτεινοί σηματοδότες, χωρίς κανένα άλλο σύστημα σε λειτουργία, τότε το δυστύχημα δεν θα είχε γίνει.

Όμως, συστήματα ασφαλείας δεν υπήρχαν, ο ΟΣΕ είχε κατακερματιστεί και είχε ιδιωτικοποιηθεί, η ιδιωτικοποίηση οδήγησε σε δραματική μείωση του προσωπικού και όλα αυτά μαζί ως απόρροια συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής, οδήγησαν στο τραγικό συμβάν.

Το λέει ξεκάθαρα στο Dnews ο Αντώνης. Ένας από τους τραυματίες στα Τέμπη. Παρέμεινε για 24 μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η Εύη δεν έχει ανεβεί από εκείνη τη μέρα σε τρένο. Ήταν στο βαγόνι 3. Έφτασε με βαθιά τραύματα στην πλάτη της εξαιτίας της σύγκρουσης με πούλμαν στη Θεσσαλονίκη για να νοσηλευτεί.

Η Σταυρούλα, τυχερή στην ατυχία της, επέλεγε στα ταξίδια της τα πίσω βαγόνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=Kteyysgdxys}