Ανάρτηση με αφορμή την χτεσινή απόφαση για την υπόθεση των υποκλοπών έκανε ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Ζαχαρίας Κεσσές.

Οι Γιάννης Λαβράνος, Φέλιξ Μπίτζιος, Ταλ Ντίλιαν και Σάρα Χάμου, οι τέσσερις ιδιώτες που καταδικάσθηκαν έκαστος σε 126 χρόνια για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator, έχουν πλούσια προϊστορία.

Ο Γιάννης Λαβράνος, Κερκυραίος στην καταγωγή και μεγαλωμένος στη Νέα Ιωνία, εμφανίσθηκε κατά κάποιον τρόπο στα δημόσια πράγματα το 2011, όταν άρχισε να παίζει μπάσκετ στην ομάδα της Βουλής, την οποία είχε συστήσει τότε ο Ανδρέας Λοβέρδος. Η αθλητική του αυτή δραστηριότητα τον οδήγησε τελικά να γίνει κουμπάρος με τον Θάνο Πλεύρη και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Εκείνη την περίοδο εμφανιζόταν ως μεσάζοντας σε business της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Οι δε μαρτυρίες για τις μεσιτείες του είναι αποκαλυπτικές. Την περίοδο 2013–2015, ο Λαβράνος «άλλαξε πίστα». Οι φορολογικές αρχές έχουν ήδη βεβαιώσει πως στο διάστημα αυτό οι εταιρείες του, Electrum Technologies και Ιονική Τεχνολογική, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο Λαβράνος, μέσω της εταιρείας του KRIKEL, μεσολάβησε μαζί με τον έμπορο όπλων Σταύρο Κομνόπουλο και τον Φέλιξ Μπίτζιο ώστε να αποκτηθεί το Predator από την Intellexa και να εγκατασταθεί στην ΕΥΠ. Κατά τη δίκη των υποκλοπών προέκυψε πως τερματικό του Predator λειτουργούσε και μέσα στο γραφείο του Λαβράνου, στην οδό Σικελιανού στο Νέο Ψυχικό, και πως στο γραφείο του βρισκόταν σε μόνιμη βάση στέλεχος της ΕΥΠ, υπασπίστρια του τότε διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα, η οποία αποδελτίωνε το υλικό. Το γραφείο του Λαβράνου ήταν απλώς ο χώρος εναπόθεσης και διαλογής του υλικού των υποκλοπών.

Μαρτυρία γραμματέως του Μπίτζιου στο δικαστήριο εμφάνισε τον Λαβράνο ως το πρόσωπο που της παρέδωσε τον φάκελο προκειμένου να εξαχθεί το Predator στο Σουδάν, τη Μαδαγασκάρη και την Ουκρανία, με άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Φέλιξ Μπίτζιος έχει πολυετή συνεργασία με τον έμπορο όπλων Σταύρο Κομνόπουλο. Έχουν συνεργασθεί ήδη πριν από το 2008 σε deal με Ιρανούς αξιωματούχους που οδήγησαν σε παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων , έως και σε project ΑΠΕ και real estate.

Ο Μπίτζιος έγινε γνωστός από την εμπλοκή του στην υπόθεση Τράπεζα Πειραιώς – Libra, η οποία αφορούσε συναλλαγές που ζημίωσαν την Τράπεζα Πειραιώς και οδήγησαν σε μεγάλα κέρδη τους επιτήδειους που ενεπλάκησαν σε αυτές. Αν και ο ίδιος ο Μπίτζιος είχε βρεθεί σε κατηγορητήριο της Εισαγγελίας Διαφθοράς και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί είχαν δεσμευθεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, τελικά η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Νοέμβριο του 2019 οδήγησε στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω μη υποβολής έγκλησης από τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Μπίτζιος βρέθηκε να είναι, μέσω της κυπριακής εταιρείας Santinomo, μέτοχος του 35% της ελληνικής Intellexa και αναπληρωτής CEO της εταιρείας εμπορίας του λογισμικού Predator. Συνέβαλε στην εγκατάσταση της Intellexa στην Ελλάδα και, μέσω στενών συνεργατών του, εξασφάλιζε τις συνθήκες ομαλής λειτουργίας της εταιρείας του Predator στη χώρα μας.

Ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Intellexa, είναι πρώην έφεδρος συνταγματάρχης των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ, με θητεία ως αρχιδιοικητής μυστικής τεχνολογικής μονάδας του ισραηλινού στρατού. Μετά την αποστράτευσή του ίδρυσε την Intellexa, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και εμπορεύεται το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Το 2002 ξεκίνησε σε βάρος του στρατιωτική αστυνομική έρευνα, έπειτα από ισχυρισμούς για οικονομικές ατασθαλίες, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της προαγωγής του και στην παραίτησή του από τον στρατό.

Μετά την αποχώρησή του από τις ένοπλες δυνάμεις, ο Ντίλιαν ανέπτυξε έντονη επιχειρηματική και συμβουλευτική δραστηριότητα στον χώρο της τεχνολογίας. Τον Νοέμβριο του 2019, η αστυνομία της Κύπρου προχώρησε στην κατάσχεση οχήματος με εξοπλισμό πληροφοριών αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανήκε στην εταιρεία WiSpear, επίσης συνδεδεμένη με τον Ντίλιαν, καθώς και στη σύλληψη τριών υπαλλήλων της. Παρότι οι συλλήψεις κρίθηκαν αδικαιολόγητες και οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, οι έρευνες συνεχίστηκαν. Το 2021 αποφασίστηκε να μην απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σε φυσικά πρόσωπα, ωστόσο στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας.

Η Σάρα Χαμού είναι η σύζυγος του Ταλ Ντίλαν. Είναι επαγγελματίας στον τομέα των εταιρικών υπηρεσιών, της οποίας το έργο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των υπεράκτιων εταιρικών σχημάτων που βρίσκονται πίσω από τις δραστηριότητες του Ταλ Ντίλιαν, συμπεριλαμβανομένης της Intellexa.

Η Χαμού γεννήθηκε στη Βαρσοβία από Πολωνή μητέρα και Λιβανέζο πατέρα και σπούδασε νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, όπου εργάστηκε στην Trident Trust, πάροχο εταιρικών υπηρεσιών που χρησιμοποιείται από πελάτες για την ίδρυση υπεράκτιων εταιρειών.

Ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Ζαχαρίας Κεσσές

Ο δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Ζαχαρίας Κεσσές με ανάρτησή του στο X προχωρά σε ορισμένες διαπιστώσεις που προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία στη δίκη για τις υποκλοπές. Αναφέρει πως τα γεγονότα αυτά αναμένεται να διερευνηθούν περαιτέρω μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Τέσσερις ιδιώτες, οι Λαβράνος, Μπιτζιος, Ντιλιαν και Χάμου, καταδικάστηκαν πρωτόδικα σήμερα για την παγίδευση 87 φυσικών προσώπων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην πολύμηνη ακροαματική διαδικασία προέκυψαν τα κάτωθι, τα οποία μεταξύ πολλών άλλων θα διερευνηθούν περαιτέρω μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας:

1. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, την ίδια στιγμή που παγίδευε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, φυλασσόταν με πολυάριθμη αστυνομική φρουρά σε 24ωρη βάση.

2. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, την ίδια περίπου περίοδο που παγίδευε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ταξίδευε με C-130 σε επίσημη αποστολή, συνοδεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο εξωτερικό.

3. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, την ίδια περίοδο που παγίδευε τον Οικονομικό Εισαγγελέα Μπαρδάκη, είχε σε εκκρεμότητα προς έρευνα στην Οικονομική Εισαγγελία την υπόθεση των 324 εικονικών τιμολογίων αξίας εκατομμυρίων.

4. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, λίγο μετά την περίοδο που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής Μυλωνάκη, έκανε κουμπαριά με τον Γενικό Γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου Γ. Δημητριάδη, ο οποίος ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ.

5. Ο καταδικασμένος Λαβράνος, λίγο μετά την παγίδευση της Εισαγγελέως της ΕΥΠ Βλάχου, έστελνε όχημα της εταιρίας του με προσωπικό μέσα σε απόρρητη εγκατάσταση της ΕΥΠ με επίσημη άδεια εισόδου.

6. Οι καταδικασμένοι Λαβράνος και Μπιτζιος, την ίδια περίοδο που παγίδευαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, παράλληλα υπέγραφαν απόρρητες συμβάσεις με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την προμήθεια ασυρμάτων από την ΕΛΑΣ, τις οποίες εκχωρούσαν σε τραπεζικό ίδρυμα.

7. Οι καταδικασμένοι Λαβράνος, Μπιτζιος, Ντιλιαν και Χάμου, την ίδια περίοδο που παγίδευαν τον Υπουργό Εξωτερικών, εξασφάλιζαν άδειες εξαγωγής του κατασκοπευτικού λογισμικού με την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΞ Σμυρλή.

8. Οι καταδικασμένοι Ντιλιαν, Χάμου και Μπιτζιος, την επίδικη περίοδο, διόρθωναν μέσω στελεχών τους μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΥΠ και των υπηρεσιών ασφαλείας των Σκοπίων, την ίδια περίοδο που ο Γ. Δημητριάδης ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ.

9. Ο Γ. Δημητριάδης, λίγο πριν τις πρώτες παγιδεύσεις, ενώ ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ, συναλλάχθηκε με τον οδηγό του καταδικασμένου Μπιτζιου για την αγορά εταιρίας στον τομέα της ενέργειας, η οποία είχε την ίδια έδρα με άλλη εταιρία του αδελφού του καταδικασμένου Μπιτζιου.

10. Ο Γ. Δημητριάδης, λίγο πριν τις πρώτες παγιδεύσεις, ενώ ασκούσε την εποπτεία της ΕΥΠ, μεσολάβησε για την εύρεση δικηγόρου στην Κύπρο για την εκπροσώπηση του καταδικασμένου Μπιτζιου.

11. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν παγίδευσαν 27 πρόσωπα την ίδια περίοδο που τα ίδια πρόσωπα παρακολουθούνταν με επισύνδεση από την ΕΥΠ, της οποίας την εποπτεία ασκούσε ο Γ. Δημητριάδης.

12. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Χάμου και Ντιλιαν, την ίδια περίοδο που παγίδευαν τον Υπουργό Ανάπτυξης, εξασφάλιζαν άδειες μετάκλησης και εργασίας Ισραηλινών πολιτών με διαδικασίες express μέσω του Υπουργείου Μετανάστευσης..

13. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν, ενώ είχαν παγιδεύσει το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, εξασφάλισαν τη μη κλήση τους στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ενώ τους δόθηκαν προκαταβολικά οι ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ για να προετοιμάσουν μάρτυρά τους στη μυστική συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου 2022.

14. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν παγίδευσαν πολιτικά πρόσωπα με προπληρωμένη κάρτα που είχε χορηγηθεί στον Κοσμίδη από συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο μισθοδοτούνταν από την ΕΥΠ την ίδια περίοδο που την εποπτεία της ασκούσε ο Γ. Δημητριάδης.

15. Οι καταδικασμένοι Μπιτζιος, Λαβράνος, Χάμου και Ντιλιαν παγίδευσαν δύο υπαλλήλους της ΕΥΠ, τη στιγμή που βρίσκονταν σε δυσμένεια και είχαν καταθέσει μήνυση κατά της ΕΥΠ, της οποίας την εποπτεία ασκούσε εκείνη την περίοδο ο Γ. Δημητριάδης.

