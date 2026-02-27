Οι αντιπροτάσεις στα σχέδια για «τριπλές Πανελλήνιες» και το κάλεσμα σε γονείς και μαθητές για κοινή δράση κατά του Εθνικού Απολυτηρίου.

Σκληρή στάση απέναντι στα σχέδια για το Εθνικό Απολυτήριο κρατά η ΟΛΜΕ, προειδοποιώντας ότι θα προχωρήσει σε κοινές δράσεις με μαθητές και γονείς προκειμένου να αποτραπεί η εφαρμογή ενός συστήματος που όπως υποστηρίζει οδηγεί σε «τριπλές Πανελλήνιες» και σε γενίκευση του εξεταστικού άγχους από την Α’ Λυκείου. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι ο συνυπολογισμός των βαθμών και των τριών τάξεων του Λυκείου για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων και τη διατήρηση της Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), μετατρέπει το σχολείο σε έναν διαρκή εξεταστικό μηχανισμό και εντείνει τους κοινωνικούς φραγμούς.

Η εμπειρία του παρελθόντος και η διεθνής πραγματικότητα αποτελούν τροχοπέδη στα σχέδια του ΥΠΑΙΘΑ

Όπως τονίζει η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωσή της το «Εθνικό Απολυτήριο» δεν αποτελεί νέα ιδέα. Έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν, προκαλώντας μαζικές αντιδράσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα συστήματα διεθνώς δεν περιόρισαν τις ανισότητες, ούτε βελτίωσαν ουσιαστικά την ποιότητα της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, οδήγησαν σε αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης και σε εντονότερη κοινωνική κατηγοριοποίηση. Η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ. Αφορά τον ίδιο τον ρόλο της εκπαίδευσης, αν δηλαδή θα αποτελεί χώρο ολόπλευρης μόρφωσης για όλα τα παιδιά ή μηχανισμό διαρκούς αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «Το «Εθνικό Απολυτήριο» έχει επιχειρηθεί ξανά στο παρελθόν ως στρατηγική επιλογή, υπηρετώντας και τότε τον ίδιο στόχο, να μετατραπεί το Λύκειο σε εργαλείο ταξικής επιλογής και διαφοροποίησης. Στην ίδια κατεύθυνση άλλωστε εντάσσεται και η λεγόμενη «αξιολόγηση» των εκπαιδευτικών, βασικός πυλώνας των αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων με σαφή στόχο την κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Η υπονόμευση των εργασιακών δικαιωμάτων η πειθάρχηση και η χειραγώγηση του κλάδου, αποτελεί ζητούμενο για το Υπουργείο και το νέο σχολείο που σχεδιάζει.

Η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι σε αντίστοιχες εκπαιδευτικές πολιτικές στο παρελθόν υπήρξε καθολική. Όταν επιχειρήθηκε από την εποχή του Αρσένη μέχρι και σήμερα ξεσηκώθηκαν μαζικά μαθητές εκπαιδευτικοί και γονείς και αυτές οι πολιτικές έμειναν στα χαρτιά. Η κυβέρνηση προωθεί το «Εθνικό Απολυτήριο» που παρά τις αναφορές για «εθνικό διάλογο», οι βασικές κατευθύνσεις είναι προαποφασισμένες, χωρίς ουσιαστική συζήτηση με την ΟΛΜΕ. Όπως με την ΕΒΕ και την αξιολόγηση, αλλαγές που πλήττουν το δημόσιο σχολείο επιβάλλονται χωρίς τη φωνή εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Η ΟΛΜΕ διαχρονικά παλεύει για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς και «κατηγοριοποιήσεις. Παλεύει για ένα σχολείο που θα τα μορφώνει ολόπλευρα, θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, δίνοντας βάρος σε όλα τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα γι’ αυτό το σκοπό.»

Οι βασικές αντιρρήσεις της ΟΛΜΕ στο Εθνικό Απολυτήριο

Μετατροπή του Λυκείου σε συνεχές εξεταστικό φίλτρο

Ενίσχυση της παραπαιδείας και επιβάρυνση των οικογενειών

Αύξηση του άγχους και του ανταγωνισμού σε όλες τις τάξεις

Διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στα ΑΕΙ

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, η γενίκευση των εξετάσεων από την Α’ Λυκείου θα ενισχύσει το άγχος, τη βαθμοθηρία και τον ανταγωνισμό, απομακρύνοντας το σχολείο από τον παιδαγωγικό και μορφωτικό του ρόλο. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προωθεί τις αλλαγές χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα και προειδοποιεί ότι το «Εθνικό Απολυτήριο» δεν αφορά μόνο τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ, αλλά τον συνολικό χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Οι αντιπροτάσεις της ΟΛΜΕ στο Νέο Λύκειο και στα σχέδια για τριπλές Πανελλήνιες

Η Ομοσπονδία θέτει ως βασικές προτεραιότητες την κατάργηση της Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και της Τράπεζα Θεμάτων, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα μέτρα έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση των αποκλεισμών και σε διόγκωση της παραπαιδείας.

Προγράμματα σπουδών και βιβλία που υπηρετούν τη γνώση, την κατανόηση και την κριτική σκέψη, όχι την παπαγαλία. Χρόνος για εμπέδωση, εργαστηριακή δουλειά, εργασίες, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Μόνιμοι διορισμοί, σταθερό προσωπικό, ενισχυτική διδασκαλία μέσα στο σχολείο, ειδική αγωγή και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Μείωση των μαθητών/τριων ανά τάξη. 20 μαθητές στα μαθήματα γενικής παιδεία και 15 στην κατεύθυνση. Σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλιοθήκες.

Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης.

Κατοχύρωση βαθμολογίας των μαθημάτων και για τις επόμενες χρονιές.

Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ουσιαστική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με σύγχρονα εργαστήρια, ειδικότητες με επιστημονική βάση και δικαίωμα συνέχισης σπουδών.

Κατάργηση του απαράδεκτου μέτρου των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης που αποσχολειοποιεί τα παιδιά από τα 15 τους χρόνια και στα στέλνει βορά στα νύχια της εργοδοσίας.

Με σύνθημα «Η μόρφωση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο», δηλώνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.

