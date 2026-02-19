Αντιδρούν στα σχέδια για ένα Λύκειο εξεταστική αρένα από την Α’ τάξη και εξώθηση των μαθητών στην κατάρτιση και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τη σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες της αγοράς.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών με δήλωση των εκλεγμένων της στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ αναφέρει ότι δεν δίνει καμία συναίνεση και δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον πρόσφατο «διάλογο» τον οποίο χαρακτηρίζει προσχηματικό και κοροϊδία για το Εθνικό Απολυτήριο.

Υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συζήτηση ως ξεκινώντας «από μηδενική βάση», ενώ στην πραγματικότητα το βασικό πλαίσιο έχει ήδη αποφασιστεί. Σύμφωνα με την ΑΣΕ, ο διάλογος προδιαγράφει ένα Λύκειο-εξεταστική αρένα από την Α’ τάξη, με όξυνση των ταξικών φραγμών, πρόωρη έξοδο των μαθητών από το Λύκειο και στροφή τους προς την κατάρτιση και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, συνδέοντας το σχολείο με τις ανάγκες της αγοράς αντί για τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «είναι βαθιά υποκριτικά τα κροκοδείλια δάκρυα των εκάστοτε Υπουργών Παιδείας ότι «το Λύκειο έχει χάσει τον ρόλο του». Παραγνωρίζουν σκόπιμα ότι οι ίδιοι κυβέρνησαν, νομοθέτησαν και διαμόρφωσαν αυτό το Λύκειο. Ένα Λύκειο ταξικής επιλογής και διαφοροποίησης, φίλτρο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.»

Η ΑΣΕ υποστηρίζει ότι η σύνθεση της επιτροπής, με 106 μέλη – μεταξύ των οποίων 7 συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, 47 στελέχη διοίκησης, 40 πανεπιστημιακοί και 6 εκπροσώπους φορέων, εκ των οποίων ένας του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων – καθιστά τον διάλογο προδιαγεγραμμένο, καθώς η πλειοψηφία εκπροσωπεί τον διοικητικό μηχανισμό του Υπουργείου και όχι τους εκπαιδευτικούς. Υποστηρίζουν επίσης ότι η θεσμική εκπροσώπηση των Ομοσπονδιών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, που εκφράζουν πάνω από 160.000 εκπαιδευτικούς, εξισώνεται τεχνητά με ατομικές παρουσίες, ακυρώνοντας τη συλλογική φωνή των σωματείων.

«Η παρελκυστική τακτική της Υπουργού να αποφεύγει συστηματικά τις ουσιαστικές συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τους εκπροσώπους των γονέων και να τους καλεί μόνο όταν χρειάζεται «σκηνικό» για φωτογραφίες και δελτία τύπου, αποκαλύπτει ξεκάθαρα τι είδους «διάλογο» εννοεί. Ο κλάδος ποτέ δεν αρνήθηκε να συζητήσει για όλα τα ζητήματα με την πολιτική ηγεσία, με ουσιαστικό τρόπο, στη βάση των θέσεων και των πραγματικών διεκδικήσεων που αφορούν τη μόρφωση των μαθητών και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Οι κυβερνώντες αρνούνται – διαχρονικά – έναν τέτοιο διάλογο, γιατί υπηρετούν μια βαθιά ταξική αντιεκπαιδευτική πολιτική» τονίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Η ΑΣΕ αναφέρει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αποσπάσει συναίνεση για νέα αντιλαϊκά μέτρα, να ωθήσει πρόωρα τους μαθητές των λαϊκών οικογενειών στην κατάρτιση και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και να δημιουργήσει ένα σχολείο φθηνό για το κράτος αλλά ακριβό για τις οικογένειες. Υποστηρίζουν ότι οι παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΠΕΚ/ΔΗΣΥ και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (ΔΙΚΤΥΟ, ΣΥΝΕΚ) συμμετέχουν στον προσχηματικό διάλογο, μετατρέποντας τον κλάδο σε «γλάστρα» για την κυβέρνηση.

Οι εκλεγμένοι της ΑΣΕ σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ καλούν τις Ομοσπονδίες να αποχωρήσουν άμεσα και να μην πάρουν μέρος στον «διάλογο» παρωδία. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι ΣΕΠΕ και οι ΕΛΜΕ πρέπει να εκδώσουν αντίστοιχες ανακοινώσεις για αποχώρηση των Ομοσπονδιών, ώστε η κυβέρνηση να μην βρει κανέναν πρόθυμο συμπαραστάτη. Τονίζουν ότι δεν πρόκειται να γίνουν συνένοχοι σε αντιλαϊκή πολιτική που υπονομεύει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και επιβαρύνει τις λαϊκές οικογένειες.

