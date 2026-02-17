Ο λόγος που οι καθηγητές προχωρούν σε στάση εργασίας, τι ισχύει για τα αυριανά μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Σε τρίωρη στάση εργασίας προχωρούν οι εκπαιδευτικοί στα Γυμνάσια και τα Λύκεια την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η στάση εργασίας (8:00 – 11:00 π.μ.) προκηρύσσεται με αφορμή τις κλήσεις σε ακρόαση και απολογία εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «απόπειρα τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης» και υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες στρέφονται κατά του απεργιακού δικαιώματος.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 8:00 με 11:00 καλύπτει όσες ΕΛΜΕ δύνανται να παραστούν στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, καλούνται οι ΕΛΜΕ να συμμετάσχουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, την ίδια ημέρα. Η ΟΛΜΕ ζητά την άμεση παύση των πειθαρχικών διαδικασιών και την πλήρη απαλλαγή των εκπαιδευτικών που διώκονται, τονίζοντας ότι η υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελεί συλλογική υπόθεση ολόκληρου του κλάδου.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Μετά την ακρόαση και απολογία ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου των τριών συναδελφισσών εκπαιδευτικών – μελών του Συλλόγου «Ο ΠΛΗΘΩΝ», τρεις ακόμα συναδέλφισσες (2 μέλη του Συλλόγου Π.Ε. «Πλήθωνα» και 1 μέλος του Συλλόγου Π.Ε. «ο Θουκυδίδης», που την προηγούμενη χρονιά ήταν στη περιοχή) κλήθηκαν σε ακρόαση και απολογία την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, διαδοχικά στις 10:00, στις 10:30 και στις 11:00 π.μ., για τη συμμετοχή τους στη νόμιμα προκηρυγμένη απεργία – αποχή από την ατομική αξιολόγηση της Ομοσπονδίας τους.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ δηλώνει ότι οι συνεχιζόμενες απόπειρες τρομοκράτησης, εκφοβισμού και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης των εκπαιδευτικών από τη μεριά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας δεν θα περάσουν. Οι πρακτικές που ακολουθούν είναι βαθιά αντεργατικές και αντιδημοκρατικές, στρέφονται ευθέως ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, κατηγοριοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών και εμπορευματοποίησης της γνώσης. Μια πολιτική που, αδυνατώντας να πείσει την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, καταφεύγει στις διώξεις και την καταστολή των αγώνων.

Οι συναδέλφισσες που καλούνται σε απολογία δεν έχουν διαπράξει κανένα πειθαρχικό παράπτωμα. Αντίθετα, υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις της Ομοσπονδίας τους, όπως αυτές έχουν εκφραστεί επανειλημμένα μέσα από τις συλλογικές της διαδικασίες και προστατεύονται από το Σύνταγμα.

Ολόκληρος ο κλάδος στέκεται στο πλευρό τους. Απαιτούμε την άμεση παύση κάθε πειθαρχικής διαδικασίας και την πλήρη απαλλαγή και δικαίωση των συναδελφισσών μας.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί στην κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην ΠΔΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, κηρύσσοντας 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 8:00 με 11:00, για όσες ΕΛΜΕ δύνανται να παραστούν στην Τρίπολη.

Με ενότητα, συλλογικότητα και αγωνιστική συσπείρωση θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τη δημόσια εκπαίδευση!

Πώς θα γίνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια στις 18/2

Οι μαθητές καλούνται να δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία τους αύριο, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, παρά την τρίωρη στάση εργασίας των καθηγητών. Για τις ώρες που οι καθηγητές θα συμμετέχουν στη στάση εργασίας θα καταγραφούν κενά στο πρόγραμμα, ενώ από τις 11 και μετά τα μαθήματα θα συνεχιστούν.