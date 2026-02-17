Με λίγη προσοχή και αντικατάσταση των φθαρμένων ή επικίνδυνων αντικειμένων, μπορείτε να διατηρήσετε την κουζίνα σας ασφαλή και τα γεύματα υγιεινά.

Η κουζίνα σας μπορεί να φαίνεται καθαρή και ασφαλής, αλλά ορισμένα καθημερινά αντικείμενα μπορεί να θέτουν εσάς και την οικογένειά σας σε κίνδυνο ασθενειών ή άλλων προβλημάτων υγείας.

Ακολουθούν πέντε συνηθισμένα αντικείμενα που χρειάζονται προσοχή και με τι πρέπει να τα αντικαταστήσετε.

1. Κατεστραμμένα αντικολλητικά σκεύη

Τα αντικολλητικά τηγάνια είναι ασφαλή όταν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά όταν γρατσουνιστούν ή ξεφλουδίσουν, μπορεί να απελευθερώσουν χημικά ή σωματίδια.

Συμβουλή: Αντικαταστήστε τα με κεραμικά, ανοξείδωτα ή χυτοσίδηρα σκεύη. Αν χρησιμοποιείτε νέο αντικολλητικό τηγάνι, κρατήστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος κάτω από 135°C για να διατηρηθεί η επικάλυψη.

2. Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης τροφίμων

Τα πλαστικά δοχεία μπορούν να απελευθερώσουν μικροπλαστικά και άλλες ουσίες, ειδικά όταν θερμαίνονται ή χρησιμοποιούνται επανειλημμένα.

Συμβουλή: Απορρίψτε τα ραγισμένα, παραμορφωμένα ή αποχρωματισμένα δοχεία. Επιλέξτε γυάλινα, ανοξείδωτα ή σιλικονούχα δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα.

3. Φθαρμένες σανίδες κοπής

Οι βαθιές κοπές σε πλαστικές ή ξύλινες σανίδες μπορούν να συγκρατούν βακτήρια, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Συμβουλή: Αντικαταστήστε τις σανίδες με εμφανή φθορά ή οσμές. Χρησιμοποιείτε ξεχωριστές σανίδες για ωμά κρέατα/ψάρια και για λαχανικά ή έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Καθαρίζετε σχολαστικά κάθε σανίδα μετά από κάθε χρήση.

4. Σφουγγάρια κουζίνας

Τα σφουγγάρια μπορούν να φιλοξενούν βακτήρια όπως η σαλμονέλα για περισσότερες από επτά ημέρες.

Συμβουλή: Απολυμαίνετε καθημερινά τα σφουγγάρια ή αντικαταστήστε τα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, για να περιορίσετε τη μεταφορά μικροβίων.

5. Πανάκια κουζίνας

Τα υγρά ή επανειλημμένα χρησιμοποιημένα πανάκια μπορεί να γίνουν εστίες βακτηρίων.

Συμβουλή: Πλύνετε τα πανάκια σε υψηλές θερμοκρασίες, στύψτε τα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα μεταξύ των χρήσεων. Επιλέξτε υλικά που στεγνώνουν γρήγορα, για να περιορίσετε την ανάπτυξη μικροβίων.