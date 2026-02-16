Παραγγελία για εκταφές θυμάτων των Τεμπών, χωρίς να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια που θα γίνουν οι εξετάσεις.

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει να γίνουν οι εκταφές των εννέα σορών των θυμάτων των Τεμπών.

Τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από πλευράς Εισαγγελίας, των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων, η κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις. Και μάλιστα, παρά το γεγονός ότι 4 πανεπιστημιακά ιδρύματα απάντησαν ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κατάλληλο εργαστήριο για τις αιτούμενες εξετάσεις.

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 μέρες να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Παραγγέλνει, επίσης, να γίνουν μόνο εκείνες οι εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή όσες έγιναν στους μηχανοδηγούς - τοξικολογικές, βιοχημικές και DNA- στην Ελλάδα και πάντως μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τέμπη: Η εισαγγελική παραγγελία για τις εκταφές