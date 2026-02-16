Η Εύη Δρούτσα, μίλησε για τον εθνικό τελικό της Eurovision και την εμφάνιση του Akyla.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου η Εύη Δρούτσα, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον εθνικό τελικό της Eurovision, αλλά και στην σκηνική παρουσία του Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, το Μάιο στη Βιέννη.

Όσον αφορά το τραγούδι «Ferto», η στιχουργός, τόνισε πως δεν ανέδειξε τη φωνή του καλλιτέχνη, ωστόσο, την ικανοποίησε το γεγονός πως ο Akylas, έγραψε το τραγούδι για τη μητέρα του:

«Είδα έναν πολύ καλό τελικό, χωρίς να ακούμε όμως καλά, με λάθος ακουστική. Χαίρομαι για τον Akyla γιατί το έγραψε για την μητέρα του, και η μητέρα του φάνηκε να συγκινήθηκε πολύ. Πες ότι θα πάει εκεί, μετά τι θα λέει «πάρτο, πάρτο, πάρτο»; Δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του».

Για την σκηνική παρουσία και την ενδυματολογική προσέγγιση, τόνισε: «Δεν θεωρώ ότι πρέπει να πάει στο εξωτερικό με αυτό το ντύσιμο να λένε ήρθε ο καραγκιοζάκος».

Μιλώντας μάλιστα για το καλλιτεχνικό μέλλον του Akyla, σχολίασε: «Δεν είναι extreme και δεν στηρίζεται ένα τραγούδι από το ντύσιμο αυτό. Πρέπει να ανοίξει ένα δικό του στέκι και να κάνει αυτά που θέλει εκεί. Ίσως το είδανε ότι είναι κάτι, γιατί τραγούδι δεν είναι, εκτός από τα άλλα».

Το σχόλιο της Εύης Δρούτσα για τις κριτικές επιτροπές και τον Good Job Nicky

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Εύη Δρούτσα, σχολίασε την παρουσία των δύο επιτροπών στον εθνικό τελικό, ενώ μεταξύ των καλλιτεχνών σχολίασε την σκηνική παρουσία της Evangelia και της Marseaux:

«Δεν βάζεις δύο επιτροπές. Στην μια λένε το ένα, στην άλλη λένε το άλλο. Με ποια επιτροπή θα πάμε; Η επιτροπή είναι μία, τους βλέπει την μία ημέρα, τους βλέπει και την άλλη, βλέπει την διαφορά και κρίνει. Είχαμε πολύ ωραία τραγούδια. Η Evangelia και η Marseaux μου άρεσαν πολύ».

Σε ό,τι αφορά τις κριτικές που δέχτηκε για την ερμηνεία του ο Good Job Nicky, υποστήριξε πως δεν υπήρξε παραφωνία, ενώ τον ξεχώρισε μεταξύ των άλλων συμμετοχών: «Δεν υπάρχει παραφωνία στον Good Job Nicky, έχει ένα καινούργιο τρόπο τραγουδιού που εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει, κάνει αυτό που θέλει αυτός και προσπαθεί να το περάσει, δεν περνιέται όμως όταν ακούς αυτά τα τραγούδια που ακούς τώρα. Ξεχώρισε το παιδί αυτό που έκανε, για εμένα ήταν θεατρικό έργο, δεν ήταν τραγούδι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgg8u62babd5?integrationId=40599y14juihe6ly}