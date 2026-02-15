Το micellar water έχει γίνει βασικό προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας για πολλούς ανθρώπους, επαινεμένο για την απλότητά του και τον ήπιο καθαρισμό του.

Το micellar water είναι ένα ασφαλές προϊόν αφαίρεσης του καθημερινού μακιγιάζ όταν εφαρμόζεται σωστά, αλλά δεν υποκαθιστά εκατό τοις εκατό ένα σωστό πλύσιμο προσώπου, ειδικά σε περιπτώσεις έντονου μακιγιάζ και εφαρμογής αντηλιακού.

Όπως αναφέρει το onlymyhealth, το micellar water συχνά θεωρείται ως μια λύση χωρίς ξέβγαλμα για όλες τις καταστάσεις, από βιαστικά πρωινά μέχρι αργά το βράδυ για αφαίρεση μακιγιάζ. Ωστόσο, είναι το micellar water πραγματικά ασφαλές για καθημερινή χρήση ή μήπως κρύβει μειονεκτήματα;

Τι είναι το Micellar Water και πώς λειτουργεί;

Το micellar water είναι ένα καθαριστικό με βάση το νερό που αποτελείται από μικκύλια, τα οποία είναι πολύ μικρά σωματίδια λαδιού που συγκρατούνται σε μαλακό νερό. Τα μικκύλια συμπεριφέρονται ως μαγνήτες και παγιδεύουν τη βρωμιά, το λάδι, τη ρύπανση και το μακιγιάζ από την επιφάνεια του δέρματος χωρίς να απαιτείται έντονο τρίψιμο ή αφρισμός.

«Το μικυλλιακό νερό είναι ασφαλές για καθημερινή χρήση, γενικά για την αφαίρεση μακιγιάζ και ταιριάζει σε μια ποικιλία τύπων δέρματος, ιδιαίτερα για ελαφρύ μακιγιάζ και καθημερινό καθαρισμό. Έχει μικκύλια που απορροφούν τη βρωμιά, τη λιπαρότητα και το μακιγιάζ χωρίς να απαιτείται έντονη περιποίηση του δέρματος, καθιστώντας το μια απαλή επιλογή, ιδιαίτερα για ευαίσθητο δέρμα», εξήγησε η Δρ. Akhlaq. Η απαλότητά του καθιστά το μικυλλιακό νερό ένα προϊόν που συνιστάται συχνά για άτομα με ξηρό, ευαίσθητο ή ευερέθιστο δέρμα, ακόμη και για τις περιοχές γύρω από τα μάτια και τα χείλη.

Είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε μικυλλιακό νερό κάθε μέρα;

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το μικυλλιακό νερό είναι ασφαλές για καθημερινή χρήση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ελαφρού μακιγιάζ ή ως γρήγορο καθαρισμό μετά από μια κουραστική μέρα. Ωστόσο, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε.

Ένας από τους διαδεδομένους μύθους είναι ότι το μικυλλιακό νερό είναι ικανό να αντικαταστήσει πλήρως το πλύσιμο προσώπου. Σύμφωνα με τη Δρ. Akhlaq, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μπορεί να προκύψουν επιπλοκές.

«Το μικυλλιακό νερό δεν μπορεί να είναι ένα πλήρες καθαριστικό, ιδιαίτερα για όσους εφαρμόζουν έντονο ή αδιάβροχο μακιγιάζ/αντηλιακό. Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που δεν έχουν ξεπλυθεί μπορούν, σε ορισμένα άτομα, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσουν σε ερεθισμό του δέρματος, ξηρότητα ή ακόμα και ακμή», τόνισε.

Είναι απαραίτητο να ξεπλένετε το μικυλλιακό νερό;

Πολλές μάρκες μικυλλιακού νερού χαρακτηρίζουν το προϊόν ως «χωρίς ξέβγαλμα», αλλά οι δερματολόγοι συχνά διαφωνούν με αυτόν τον ισχυρισμό. Η συχνή αφήνοντας μικυλλιακό νερό στο δέρμα μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση προϊόντος σε αυτό, ιδιαίτερα για άτομα με τάση ακμής ή ευαίσθητα άτομα.

«Το μικυλλιακό νερό διαφημίζεται ως «χωρίς ξέβγαλμα», αλλά η δερματολογική άποψη είναι ότι το ξέβγαλμα ή μετά από ένα ήπιο καθαριστικό είναι ο τρόπος να το κάνετε. Αποτρέπει τη συσσώρευση προϊόντων και παρέχει επίσης στο δέρμα ένα υγιές φράγμα», δήλωσε η Δρ Akhlaq.

«Εάν το μικυλλιακό νερό είναι ένα καθημερινό μέρος της ζωής σας, θεωρήστε το ως έναν πρώτο καθαρισμό, όπως ένα καθαριστικό με λάδι, και όχι ως ένα μόνο βήμα στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας», πρόσθεσε.

Τι πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων οι δερματολόγοι:

Επιδερμίδα με τάση ακμής: Με την πάροδο του χρόνου, τα υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη των πόρων

Πολύ ευαίσθητο ή αντιδραστικό δέρμα: Οι επιφανειοδραστικές ουσίες μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό εάν δεν ξεπλυθούν

Χρήστες έντονου μακιγιάζ ή αντηλιακού: Το Micellar Water μπορεί να μην τους καθαρίζει καλά από μόνο του

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος χρήσης του Micellar Water;

Για να αποκομίσετε τα οφέλη του Micellar Water χωρίς να υποφέρετε από μειονεκτήματα, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό βαμβάκι και μην τρίβετε υπερβολικά

Μην είστε σκληροί κατά τον καθαρισμό του δέρματος

Στη συνέχεια, κάντε ένα απαλό πλύσιμο προσώπου, ειδικά το βράδυ

Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο, επιλέξτε μια σύνθεση χωρίς αλκοόλ και άρωμα

«Το Micellar Water λειτουργεί καλύτερα όταν εφαρμόζεται ως το πρώτο βήμα σε μια διαδικασία καθαρισμού και όχι ως αντικατάσταση του πλυσίματος προσώπου. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να είναι μια ασφαλής και πρακτική καθημερινή επιλογή», ​​κατέληξε ο Δρ Akhlaq.

