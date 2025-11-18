Περισσότερα από τον Μερτς ξοδεύει η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία από τις 6 Μαΐου έως τις 4 Αυγούστου δαπάνησε 19.264 ευρώ για την προσωπική της φροντίδα.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φαίνεται πως έχει χρεώσει 12.501 ευρώ για αισθητικούς, μακιγιέρ και κομμωτές, από την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο έως και τον Αύγουστο.

Ακόμη περισσότερα έχει ξοδέψει το υπουργείο Οικονομίας για την Κατερίνα Ράιχε, ενώ πολλοί αξιωματούχοι «επενδύουν» σε φωτογράφους. Όπως μετέδωσαν τα περιοδικά Der Spiegel και Stern, η καγκελαρία έχει δαπανήσει χιλιάδες ευρώ για την εμφάνιση του Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του γραφείου του σε κοινοβουλευτική ερώτηση της «Εναλλακτικής για την Γερμανία» (AfD).

Περισσότερα από τον Μερτς όμως ξοδεύει η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε, η οποία από τις 6 Μαΐου έως τις 4 Αυγούστου δαπάνησε 19.264 ευρώ για την προσωπική της φροντίδα. Από αυτά, τα 8.324 αφορούν σε έξοδα ταξιδιού για τον μακιγιέρ της, ο οποίος συνόδευε την κυρία Ράιχε στα ταξίδια της. Συνολικά, όλα τα υπουργεία ξόδεψαν 58.738 ευρώ για μακιγιέρ και κομμωτές κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες της θητείας της νέας κυβέρνησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αποκαλύπτουν πως οι υψηλότερες δαπάνες για φωτογράφο καταγράφονται στο υπουργείο Οικονομικών, με πάνω από 33.700 ευρώ. Ο υπουργός Εξωτερικών δαπανά 19.000 για φωτογράφο ενώ όλα τα υπουργεία μαζί έφθασαν τα 172.608 ευρώ. Ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ σε κρατιδιακό επίπεδο έχει δεκαπλασιάσει τις δαπάνες για φωτογράφους σε σχέση με τον προκάτοχό του, Χορστ Ζεεχόφερ. Μόνο για το 2022 ξόδεψε 180.000 ευρώ.

Στο παρελθόν, «πρωταθλήτρια» στα έξοδα προσωπικής φροντίδας είχε αναδειχθεί η πρώην υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία π.χ. το 2022 χρέωσε το δημόσιο ταμείο με 136.500 ευρώ προκειμένου να έχει μαζί στα ταξίδια της την προσωπική μακιγιέζ της.

«Όταν εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, πρέπει να φοράς μακιγιάζ λόγω των ισχυρών προβολέων. Διαφορετικά, μοιάζεις με νεκροθάφτη, επειδή είσαι εντελώς γκρίζος», είχε δηλώσει τότε η πρώην υπουργός.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ