Η φετινή Berlinale επισκιάστηκε από επικρίσεις ότι «σιωπά» για τη Γάζα αλλά οι ομιλίες του Σαββάτου πυροδότησαν νέο κύμα αντιδράσεων.

Η γερμανική κυβέρνηση πρόκειται να πραγματοποιήσει «έκτακτη συνάντηση» την Πέμπτη για να συζητήσει τη «μελλοντική κατεύθυνση» της Berlinale, μετά τις σφοδρές επικρίσεις που δέχθηκε φέτος το φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου.

Σε ανακοίνωση που παραθέτει το Variety, η Berlinale ανέφερε ότι ο ομοσπονδιακός επίτροπος πολιτισμού και μέσων ενημέρωσης (BKM) ενημέρωσε το φεστιβάλ ότι «το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της KBB GmbH με πρωτοβουλία του υπουργού Βόλφραμ Βάιμερ. Ο Βάιμερ είναι πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Η συνάντηση θα περιλαμβάνει συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της Berlinale».

Στην ανακοίνωση ανέφερε πως «δεν θα υπάρξουν σχόλια που θα αφορούν περαιτέρω εικασίες».

Η φετινή Berlinale επισκιάστηκε από πολιτικές επικρίσεις και αναφορές στη γερμανική Bild ότι η Τρίσια Τετλ οδεύει προς την έξοδο ως επικεφαλής του φεστιβάλ, μετά από δύο χρόνια. Το διάσημο φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου βρέθηκε αντιμέτωπο πριν από λίγες μέρες με σφοδρές επικρίσεις που πυροδότησε η απροθυμία των παραβρισκόμενων και κυρίως του προέδρου της επιτροπής, του σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς να συζητήσει για πολιτικά ζητήματα και να απαντήσει σε κατηγορίες ότι κινείται προς την λογοκρισία του πολιτικού λόγου.

Την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ, ο Βιμ Βέντερς κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για τη Γάζα. «Πρέπει να μείνουμε μακριά από την πολιτική για αν κάνουμε ταινίες που είναι αφιερωμένες στην πολιτική, (έτσι) μπαίνουμε στο πεδίο της πολιτικής» απάντησε πυροδοτώντας σχεδόν αυτόματα μία έκρηξη αντιδράσεων στα social media. Αργότερα επιφανείς δημιουργοί και εκπρόσωποι της ΄7ης Τέχνης έστειλαν ανοιχτή επιστολή στη Berlinale επικρίνοντας το φεστιβάλ για «σιωπή» στο θέμα της Γάζας.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή άλλαξε άρδην την τελευταία βραδιά, όπου αρκετοί βραβευμένοι δημιουργοί χρησιμοποίησαν τις ομιλίες αποδοχής των βραβείων τους για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Παλαιστίνη και τη Γάζα. Ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ φέρεται να αποχώρησε από την τελετή αφού ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Αμπντάλα Αλ-Χατίμπ - ο οποίος κέρδισε για την ταινία του «Χρονικά από την Πολιορκία» - κατηγόρησε τη γερμανική κυβέρνηση ότι «είναι συνεργός στη γενοκτονία στη Γάζα από το Ισραήλ».

Αργότερα το φεστιβάλ αναγκάστηκε να απαντήσει στους ισχυρισμούς Γερμανών πολιτικών ότι ομιλίες ήταν «απαράδεκτες» και «κακεντρεχείς» σε επίπεδο τόνου. «Όπως το αντιλαμβανόμαστε, όλα όσα ειπώθηκαν το Σάββατο, ήταν εντός των πλαισίων του νόμου περί ελευθερίας του λόγου στη Γερμανία», απάντησε το φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, η Τετλ μίλησε στο Variety και αναγνώρισε πως το φεστιβάλ ήταν «σαν αλεξικέραυνο για πολιτική διαμάχη». Πρόσθεσε πως: «αυτό είναι πολύ κουραστικό. Είναι απλώς πολύ δύσκολο - και τόσο σημαντικό - να διασφαλίσουμε ότι οι κινηματογραφιστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και είναι πρόκληση όταν αυτό γίνεται το μόνο πράγμα για το οποίο μιλάμε».

