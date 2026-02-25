Παρουσιάστηκε η νέα σειρά Galaxy S26 της Samsung.

Παρουσιάστηκε και επίσημα η νέα ναυαρχίδα της Samsung και δεν είναι άλλο από την σειρά Galaxy S26.

Ειδικότερα, το Galaxy S26 Ultra και μέχρι τις 11/3/26 έχει όφελος 200 ευρώ. Συγκεκριμένα το 512GB/12GB κοστίζει 1,499 ευρώ και το 1TB/16GB 1,799 ευρώ.

Το Galaxy S26 Ultra είναι ένα ΑΙ Phone που διαθέτει προσαρμοσμένο επεξεργαστή που μεταμορφώνει την εμπειρία σας, το πιο φωτεινό μας σύστημα κάμερας και ενσωματωμένη οθόνη απορρήτου — όλα στην παλάμη του χεριού σας για να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας.

Διαθέτη τη νέα glass camera island που ενσωματώνει άψογα στη συσκευή ως μέρος ενός κομψού σχεδιασμού.

Με την ενσωματωμένη λειτουργία οθόνης απορρήτου, αποφασίστε καν θα αποκρύψετε ολόκληρη την οθόνη σας, συγκεκριμένες εφαρμογές, εισερχόμενες ειδοποιήσεις ή PIN, μοτίβα και κωδικούς πρόσβασης.

Η κάμερα Wide 200mp και η μείωση θορύβου, προσφέρουν καθαρά και λεπτομερή βίντεο ακόμη και σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.

Samsung S26 και S26+

Ίδιες προσφορές ισχύουν και για τα Samsung S26 και S26+. Ειδικότερα το Samsung S26 και με την προσφορά των 200 ευρώ μέχρι τις 10/3 κοστίζει 1,049 ευρώ και το Samsung S26+ 1,299 ευρώ.

Τα Samsung S26 και S26+ έχουν ισχυρό επεξεργαστή. Ο εξατομικευμένος επεξεργαστής προσφέρει εκπληκτική ταχύτητα και ενισχύει έναν Customized Image Enhancer που βοηθά το περιεχόμενο να φαίνεται καθαρό και ζωντανό. Επιπλέον, η ενίσχυση της προηγμένης NPU κατά 38% και τα ομαλότερα γραφικά κατά 23% σας επιτρέπουν να απολαύσετε το παιχνίδι σας.

Επίσης η απεικόνιση των χρωμάτων και η αναπαράσταση φωτός από την προηγμένη μας τεχνολογία μηχανή Ψηφιακής φυσικής εικόνας για κινητά (mDNIe) προσφέρει 4 φορές καλύτερη ακρίβεια επεξεργασίας για πλούσιους τόνους, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική βελτίωση στην απόδοση των γραφικών. Το ProScaler αποδίδει κάθε εικόνα εκπληκτικά, χάρη στις βελτιώσεις επεξεργασίας μέσω AI, παρέχοντας ρεαλιστικές λεπτομέρειες για μια καθηλωτική εμπειρία.

Γρήγορη φόρτιση

Απολαύστε τη γρήγορη ενσύρματη φόρτιση που σας επαναφέρει στην πλήρη ισχύ – έως και 69% φόρτιση σε περίπου 30 λεπτά – διατηρώντας τη συσκευή σας έτοιμη για χρήση.3,21

Αποθηκευτικός χώρος για καθημερινές στιγμές

Τα Galaxy S26 και S26+ διαθέτουν 12 GB μνήμης και δύο επιλογές χώρου αποθήκευσης: 256 GB ή 512 GB, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τη χωρητικότητα που ταιριάζει στον τρόπο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε 256 GB για να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και τις απαραίτητες εφαρμογές για καθημερινή χρήση. Ή αναβαθμίστε σε 512 GB αν σας αρέσουν τα παιχνίδια, τραβάτε συχνά φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης ή κατεβάζετε μεγάλες εφαρμογές χωρίς να επιβραδύνετε το τηλέφωνό σας.

