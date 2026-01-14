Οι πληροφορίες για τη νέα σειρά της Samsung.

H Samsung φαίνεται ότι κάνει τις τελευταίες προετοιμασίες για την παρουσίαση της νέας ναυαρχίδας της, Galaxy S26.

Η παρουσίαση αναμένεται να γίνει στις 25 Φεβρουαρίου, στο Σαν Φρανσίσκο (στις 18:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με πληροφορίες πολλών ΜΜΕ.

Τα μοντέλα της νέας σειράς- Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ και Samsung Galaxy S26 Ultra- και τα αξεσουάρ τους θα είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη από τις 11 Μαρτίου, αναφέρει το Dealabs.

Στις προηγούμενες σειρές της Samsung, τα νέα μοντέλα κυκλοφόρησαν 14-16 ημέρες μετά την παρουσίασή τους, υπενθυμίζει το Forbes. Παράλληλα σημειώνει ότι συνήθως τα Galaxy S κυκλοφορούν την ίδια ημέρα σε όλο τον κόσμο.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και τις τιμές των νέων συσκευών. Σύμφωνα με κορεάτικα ΜΜΕ, η Samsung ακόμα δεν έχει αποφασίσει πόσο θα κοστίζουν τα προϊόντα της σειράς Galaxy S26.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, στελέχη της εταιρείας έχουν προειδοποιήσει ότι είναι πιθανή η άνοδος στις τιμές των προϊόντων της Samsung- μεταξύ άλλων και στα επικείμενα smartphone- εξαιτίας της παγκόσμιας έλλειψης στα τσιπ μνήμης.

«Καμία εταιρεία δεν μένει ανεπηρέαστη» από αυτή την κατάσταση, δήλωσε πρόσφατα στο Reuters ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Samsung, Τ. Μ. Roh και δεν απέκλεισε αύξηση των τιμών. «Σε κάποιο βαθμό ο αντίκτυπος της έλλειψης είναι αναπόφευκτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο Wonjin Lee, πρόεδρος global marketing της εταιρείας, μιλώντας στο Bloomberg. «Όταν οι τιμές των τσιπ μνήμης ανεβαίνουν, αυτό θα έχει έναν αντίκτυπο στην τιμή των προϊόντων», ανέφερε.

«Οι τιμές αυξάνονται. Δεν θέλουμε να μεταφέρουμε αυτό το βάρος στους καταναλωτές, αλλά θα βρεθούμε σε ένα σημείο που θα πρέπει να σκεφτούμε την ανατιμολόγηση των προϊόντων μας», πρόσθεσε.