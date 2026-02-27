Άλλο ένα περιστατικό με φίλαθλο να προσπαθεί να βρεθεί δίπλα στον Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε στο έδαφος από άνδρα ασφαλείας που προσπαθούσε να ακινητοποιήσει έναν ημίγυμνο φίλαθλο, λίγο πριν από το τέλος του παιχνιδιού της Ίντερ Μαϊάμι με την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγε, στο Πουέρτο Ρίκο.

Ο φίλαθλος έφτασε μέχρι το ημικύκλιο και αγκάλιασε τον δύο φορές διαδοχικά MVP του MLS, Λιονέλ Μέσι, προτού επέμβει ο άνδρας ασφαλείας, ο οποίος έριξε στο έδαφος τον «εισβολέα», αλλά και τον σταρ του ποδοσφαίρου.

Μέχρι να φτάσει ο φίλαθλος στον Μέσι, υπήρχαν ήδη δύο ακόμη άτομα στον αγωνιστικό χώρο -ο ένας με φανέλα της Μπαρτσελόνα και ο άλλος με φανέλα της Μαϊάμι- με τον έναν να βγάζει selfie με τον παίκτη και τον Μέσι να υπογράφει τη φανέλα του άλλου.

Ο 38χρονος Μέσι, πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο ημίχρονο και πέτυχε το νικητήριο γκολ με πέναλτι στο 70ό λεπτό. Από το περιστατικό δεν φάνηκε να έχει τραυματιστεί.

