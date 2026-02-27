Δεκάδες μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.

Δορυφορικές εικόνες που δημοσίευσε η κινεζική εταιρεία MizarVision απεικονίζουν δεκάδες μαχητικά F-22 των ΗΠΑ και μεταγωγικά KC-17 να έχουν αναπτυχθεί στην αεροπορική βάση Ovda στο νότιο Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται τουλάχιστον 11 μαχητικά πέμπτης γενιάς F-22 Raptor, με ορισμένα από αυτά να βρίσκονται στον διάδρομο απογείωσης.

Η ανάπτυξη των μαχητικών και των μεταγωγικών αεροσκαφών γίνεται εν μέσω αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με το ενδεχόμενο πλήγματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν να είναι πιο κοντά από ποτέ. Πέρα από τη βάση Ovda, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν παραταχθεί και στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ.

{https://x.com/thinkatom24/status/2027001947665178899}

Αυξημένη κινητικότητα έχει παρατηρηθεί και σε άλλες αμερικανικές βάσεις, μεταξύ των οποίων η βάση της Σούδας στην Κρήτη, η βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και στη Prince Sultan στη Σαουηδική Αραβία.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν την διεθνή ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν, καθώς οι ΗΠΑ ζήτησαν από τους πολίτες τους στο Ισραήλ να αποχωρήσουν για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, χώρες όπως η Κίνα, η Βρετανία και ο Καναδάς έχουν προειδοποιήσει τους υπηκόους τους να φύγουν από το Ιράν.

{https://x.com/GeoStormNews/status/2027448979957448870}

Η παρουσία των F-22 σε στρατηγικά σημεία του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, σε συνδυασμό με την καθημερινή ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων, κυρίως με την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald Ford ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως μέρος μιας προσπάθειας ενίσχυσης αποτρεπτικών δυνατοτήτων.