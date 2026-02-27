Πρόκειται για πτήσεις της Turkish Airlines, της ATA Airlines και της Qeshm Air.

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines και δύο ιρανικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους για απόψε το βράδυ με αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη και προορισμό την Τεχεράνη, μέσα σε ένα πλαίσιο αμερικανικών απειλών για πλήγματα εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, τρεις πτήσεις από την Κωνσταντινούπολη για την Τεχεράνη ακυρώθηκαν σήμερα, βάσει των στοιχείων από το αεροδρόμιο. Σε αυτές περιλαμβάνονται μια πτήση της Turkish Airlines, μια πτήση της ATA Airlines και μια πτήση της Qeshm Air, σύμφωνα με τα δεδομένα από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τους λόγους ακύρωσης.

Άλλες τέσσερις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, δύο εκ των οποίων από την Turkish Airlines, ακυρώθηκαν επίσης, όμως έξι άλλες προς τον παρόν αναμένεται να εκτελεστούν.

Μια πτήση της Turkish Airlines με προορισμό των Ταμπρίζ (βορειοδυτικό Ιράν), που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη 01.45 τοπική ώρα Σαββάτου, ακυρώθηκε επίσης, σύμφωνα με τον πίνακα των αναχωρήσεων από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.