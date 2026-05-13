Όλα τα μουσεία και οι χώροι πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων (18 Μαΐου), ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για παιδιά, μαθητές και ενήλικες, με ελεύθερη συμμετοχή από την Πέμπτη 14/05 έως την Παρασκευή 22/05.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Όλα τα μουσεία και οι χώροι πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων συμμετέχουν στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο. Από το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, μέχρι την Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, το Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», αλλά και τις βιβλιοθήκες μας, έχουμε σχεδιάσει δωρεάν δράσεις και προγράμματα για μία ολόκληρη εβδομάδα. Ενισχύουμε διαρκώς την πρόσβαση στον πολιτισμό και δημιουργούμε εμπειρίες που ενώνουν την πόλη και τους ανθρώπους της».

Το φετινό θέμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), «Museums Uniting a Divided World – Τα Μουσεία Ενώνουν έναν Διχασμένο Κόσμο», αναδεικνύει τον ρόλο των μουσείων ως χώρων διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων κινούνται σε αυτόν τον άξονα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη σύνδεση της τέχνης με την καθημερινή ζωή.

Μία εβδομάδα με δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Μουσείο Μαρία Κάλλας ανοίγει τις πύλες του με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (10:00 - 19:00), προσκαλώντας επισκέπτες να γνωρίσουν τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία της σπουδαίας ντίβας μέσα από μια πολυαισθητηριακή εμπειρία.

Στις 13:30, θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Στιγμές Ρομαντισμού: Πιάνο και Βιολοντσέλο», με τη συμμετοχή της πιανίστριας Βίβιαν Μπρέντα και της τσελίστριας Βάνιας Παπαδημητρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Chopin, Elgar, Fauré, Saint-Saëns, Schubert και Rachmaninoff, προσφέροντας μια υψηλής αισθητικής μουσική εμπειρία.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης, εδώ

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μία διαδραστική περιήγηση στους χώρους του παλιού εργοστασίου. Μαζί εξερευνούν τα «κίτρινα κουτιά» της αισθητηριακής διαδρομής, αγγίζουν μηχανήματα του 19ου αιώνα, ανακαλύπτουν μία ατμομηχανή σε λειτουργία και σέρνουν ένα βαγονέτο μέσα στα κτίρια παραγωγής. Το παιχνίδι και η εξερεύνηση γίνονται ο πιο διασκεδαστικός και πρωτότυπος τρόπος γνωριμίας με την ιστορία και τη λειτουργία του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας.

Ώρα διεξαγωγής: 10:00 - 11:00

Για περιορισμένο αριθμό ατόμων.

Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση: 2130109325 (Δευτέρα - Παρασκευή, 11.00 - 17.00)

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο Κέντρο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων (Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα), στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι κεντητικής, στον χώρο όπου παρουσιάζεται η έκθεση «Μονάκριβή μου, Μάνα».

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν με βελόνι και κλωστή ένα έργο κεντητικής αφιερωμένο στην μητέρα, υπό την καθοδήγηση της ομάδας «Αφηγηματικά Κεντήματα».

Απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλ. 210 3243987 (Δευτέρα - Παρασκευή 11:00 - 14:00).

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Η Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές (4 -17 ετών) με τίτλο «Η Πινακοθήκη ενώνει τη γειτονιά και τα σχολεία της περιοχής με την τέχνη!». Στη γειτονιά του Μεταξουργείου, μια γειτονιά του κέντρου με έντονο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα, η Πινακοθήκη, τοπόσημο της περιοχής και φιλόξενο κύτταρο πολιτισμού, θα συνδέσει με τη βοήθεια της τέχνης τα σχολεία της γειτονιάς, με εικαστικό τρόπο, με το έργο των καλλιτεχνών Δήμητρας Σιατερλή και Νικόλα Κληρονόμου, των οποίων οι εκθέσεις παρουσιάζονται στην Πινακοθήκη. Ο κάθε μαθητής ξεχωριστά θα συνδεθεί με το διπλανό του με τον τρόπο που επιθυμεί, και οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, ομαδικό αποτύπωμα τέχνης. Αναλογιζόμενοι το πώς το προσωπικό χνάρι/αποτύπωμα του καθενός, οφείλει να ενισχύει τον διάλογο, τη συμπερίληψη και την ειρηνική συνύπαρξη.

Στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, θα πραγματοποιηθεί το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Το χρώμα που μας ενώνει…» για μαθητές Λυκείου, στο πλαίσιο της έκθεσης «Μετέωρες Ελπίδες» του εικαστικού Μανώλη Μπίτζου.

Η δράση περιλαμβάνει εισαγωγική παρουσίαση και βιωματικό εικαστικό εργαστήριο με αναφορά στα έργα του καλλιτέχνη, ενώ στο τελικό στάδιο οι μαθητές θα δημιουργήσουν ατομικά έργα τα οποία θα συνενωθούν σε μία συλλογική εικαστική σύνθεση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της διαφορετικότητας.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από τη μουσειοπαιδαγωγό του Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων Αντωνία Κοκόση και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον επιμελητή της έκθεσης Πάρη Καπράλο και τον εικαστικό Μανώλη Μπίτζο.

Την ίδια ημέρα, στις 18:30, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας διοργανώνει ξενάγηση στα σπάνια τεκμήριά της, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με πολύτιμο αρχειακό υλικό. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 8236635 (Δευτέρα - Παρασκευή, 11:00 - 16:00).



Παράλληλες δράσεις

Η Βρεφική - Νηπιακή Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων (14 Μαΐου) διοργανώνει δράση για παιδιά 4 - 6 ετών με τίτλο «Μικροί Εξερευνητές στα Μονοπάτια των Μουσείων!». Γινόμαστε για λίγο «φύλακες» και «εξερευνητές» θησαυρών! Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τι είναι ένα μουσείο, πώς λειτουργεί και γιατί κάθε αντικείμενο έχει τη δική του φωνή. Στο τέλος, σειρά έχει το δικό μας εργαστήριο! Φέρτε ένα αγαπημένο σας αντικείμενο και ελάτε να στήσουμε την δική μας έκθεση.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 παιδιά

Δηλώσεις συμμετοχής στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας φιλοξενεί (15 - 22 Μαΐου) έκθεση σπάνιων τεκμηρίων από τις συλλογές της (σπάνια βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά).

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 09:00 - 17:00, Τετάρτη και Πέμπτη 11:00 - 19:00.

Ανοιχτοί χώροι τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, Δευτέρα 18 Μαΐου:

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

11:00 - 16:00 | Λεωνίδου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο

Κέντρο Τεχνών – Πάρκο Ελευθερίας

10:30 - 12:30 | Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις, να γνωρίσουν τα μουσεία ως ζωντανούς οργανισμούς πολιτισμού και να βιώσουν την τέχνη ως κοινό τόπο συνάντησης και δημιουργίας.