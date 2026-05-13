Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δράσεις, έχοντας διαπιστώσει ότι το 30-50% των αυτοκινήτων (ένα στα δύο), που πωλούνται μεταχειρισμένα από μια χώρα στην άλλη, έχουν «γυρισμένα» χιλιόμετρα, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

«Το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε χώρες των Βαλκανίων», τονίζει ο Σύνδεσμος.

«Στις περισσότερες χώρες το γύρισμα των χιλιομέτρων είναι ποινικό αδίκημα, καθώς εκτός της οικονομικής ζημίας, ο αγοραστής κινδυνεύει, μη γνωρίζοντας τις πραγματικές ανάγκες συντήρησης ή επισκευής του οχήματος. Στην Ελλάδα, προκειμένου ο "εισαγωγέας" μεταχειρισμένων να αποφύγει τις αστικές ευθύνες από την πώληση αυτοκινήτου με ψευδή /αλλοιωμένα στοιχεία, "παροτρύνει" τον πελάτη να εκτελωνίσει ο ίδιος το όχημα, ώστε στη συνέχεια να μην είναι δυνατό να επιληφθούν τα ελληνικά δικαστήρια για την απάτη.

»Η σύσταση είναι σαφής:

»ΠΡΙΝ την αγορά εισαγόμενου μεταχειρισμένου, ο αγοραστής πρέπει να απευθύνεται σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να ενημερωθεί για το ιστορικό του αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

»Σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να αποδέχεται τον εκτελωνισμό στο όνομα του, καθώς κινδυνεύει να βρεθεί υπόλογος και για ζητήματα λαθρεμπορίας.

»Εύλογο είναι ότι τα εγχώρια μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή, καθώς μπορούν να εντοπιστούν όλες οι σημαντικές πληροφορίες /ιστορικό», καταλήγει η ανακοίνωση.