Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες είναι «προετοιμασμένες για κάθε σενάριο».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέρριψε σήμερα Τρίτη την απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον να τηρήσει τους όρους της εμπορικής συμφωνίας με τις Βρυξέλλες.

Μιλώντας για πρώτη φορά από την ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή ότι θα επιβάλει δασμούς 25% στα αυτοκίνητα ευρωπαϊκής παραγωγής, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία».

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη σύνοδο ΕΕ-Αρμενίας στο Γερεβάν.

Αν και η ΕΕ βρίσκεται «στα τελικά στάδια εφαρμογής των υπόλοιπων δασμολογικών δεσμεύσεων», πρόσθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής, «οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί και η ευθυγράμμιση με το συμφωνημένο ανώτατο όριο εκκρεμεί ακόμη». Τόνισε επίσης ότι η Ένωση είναι «προετοιμασμένη για κάθε σενάριο».

Κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι ηγέτες της ΕΕ «υποστηρίζουν πλήρως» την αντίδραση της Κομισιόν στην τελευταία εμπορική απειλή του Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου στο Γερεβάν με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, τόνισε: «Οι συμφωνίες έχουν υπογραφεί και πρέπει να τηρούνται,.Αν αμφισβητηθούν, θα άνοιγε ξανά όλη η συζήτηση», τόνισε. «Αν μια χώρα απειλείται με νέους δασμούς, η ΕΕ έχει τα εργαλεία να απαντήσει και πρέπει να τα χρησιμοποιήσει, γιατί γι’ αυτό υπάρχουν».

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι, παρότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», στενοί σύμμαχοι όπως οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον «έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να ανταλλάσσουν απειλές αποσταθεροποίησης».

Οι τελευταίες απειλές του Τραμπ για δασμούς σηματοδοτούν μια απότομη κλιμάκωση στις τεταμένες εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, οι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα είχαν οριστεί στο 15%. Σε αντάλλαγμα, η ΕΕ συμφώνησε να μειώσει βιομηχανικούς δασμούς, να αγοράσει ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ και να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία.

Με πληροφορίες από Politico