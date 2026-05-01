Η ΕΕ εξετάζει ήδη τα επόμενα βήματά της. Δεν αποκλείονται στοχευμένα αντίμετρα εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην εφαρμογή των αυξημένων δασμών στα αυτοκίνητα.

Κλιμακώνονται οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι προχωρά στην αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεβάζοντάς τους από το 15% στο 25%, επικαλούμενος μη συμμόρφωση της ΕΕ με τη συμφωνία που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, όπου υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της εμπορικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί το περασμένο καλοκαίρι σε συνάντηση στη Σκωτία. Όπως ανέφερε, η νέα δασμολογική πολιτική θα τεθεί σε ισχύ από την επόμενη εβδομάδα, ενώ τα οχήματα που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ από ευρωπαϊκές εταιρείες θα εξαιρούνται από την αύξηση.

«Με βάση το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμορφώνεται με την πλήρη συμφωνία μας για την Εμπορική Συμφωνία, θα αυξήσουμε τους δασμούς στα οχήματα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εργοστάσια αυτοκινήτων και φορτηγών στις ΗΠΑ, τα οποία –όπως είπε– θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για Αμερικανούς εργαζόμενους.

Αντίδραση της ΕΕ

Η αντίδραση από τις Βρυξέλλες ήταν άμεση. Ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι υπονομεύουν τη σχέση εμπιστοσύνης με την Ευρώπη.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζονται στενοί εταίροι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα απαντήσει «με σαφήνεια και σταθερότητα» αξιοποιώντας τη διαπραγματευτική της ισχύ.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της συμφωνίας και διατηρεί όλες τις επιλογές ανοιχτές για την προστασία των συμφερόντων της, χωρίς να σχολιάσει ευθέως την αμερικανική απόφαση.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν: «Διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (...) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Η εύθραυστη εμπορική συμφωνία

Η συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του περασμένου καλοκαιριού προέβλεπε δασμό 15% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων. Ωστόσο, η εφαρμογή της παραμένει μερικώς εκκρεμής, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η τελική θεσμική επικύρωση μέσω της διαδικασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου.

Σημαντικό ρόλο στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις είχε και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρο Σέφτσοβιτς, ο οποίος πραγματοποίησε πρόσφατη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και συναντήσεις με ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης για την εμπορική συμφωνία.

Παράλληλα, η είδηση ​​έρχεται εβδομάδες αφότου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της επικύρωσης της συμφωνίας, έχοντας διακόψει δύο φορές την επίσημη διαδικασία.

Τον Ιανουάριο, οι ευρωβουλευτές ανέστειλαν επίσημα τη διαδικασία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απειλή του Τραμπ να αναλάβει τη Γροιλανδία από τη Δανία, και τον Φεβρουάριο το κοινοβούλιο διέκοψε τη διαδικασία ψηφοφορίας μετά από μια αντίθετη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Παρόλο που η δασμολογική συμφωνία 15% κρίθηκε παράνομη από το ανώτατο δικαστήριο νωρίτερα φέτος, ο φόρος στα αυτοκίνητα επιβλήθηκε βάσει ξεχωριστής νομοθεσίας γνωστής ως άρθρο 232 του Νόμου για την Εμπορική Επέκταση.

Η συμφωνία Turnberry στη Σκωτία συμφώνησε σε δασμό 15% στις εισαγωγές από την ΕΕ για τα περισσότερα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, τα οποία στη συνέχεια αντιμετώπιζαν δασμούς 50% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Μετά από έντονες πιέσεις από την ΕΕ, τους Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και τα λόγια του Γερμανού καγκελαρίου, Μερτς, ο Τραμπ επιβράδυνε, συμφωνώντας να συμπεριλάβει τα αυτοκίνητα στον βασικό δασμολογικό συντελεστή 15% για όλα τα προϊόντα.

Ωστόσο, οι δασμοί 50% στον χάλυβα συνεχίστηκαν και, ως αντάλλαγμα, η ΕΕ συμφώνησε να αγοράσει ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και να πραγματοποιήσει επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Αντιδράσεις από την Ένωση Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) εξέφρασε έντονη ανησυχία για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά στο 25%, προειδοποιώντας για «τεράστιο κόστος» τόσο για τη γερμανική όσο και για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, με πιθανές αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Η πρόεδρος της VDA κάλεσε τις ΗΠΑ και την ΕΕ να επανεκκινήσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις και να τηρήσουν την εμπορική τους συμφωνία, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν σοβαρά τις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις.