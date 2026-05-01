Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή κυρίως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία πρόταση που έχει καταθέσει το Ιράν, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ανέφερε, η Ιράν φαίνεται να έχει κάνει ορισμένα βήματα προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας, ωστόσο ο ίδιος δεν είναι βέβαιος ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε τελικό αποτέλεσμα. «Το Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτήν, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Το Ιράν έχει κάνει βήματα προς μια συμφωνία, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουμε ποτέ εκεί».

Αναφερόμενος σε πιθανές συνομιλίες και μέσω τρίτων χωρών, όπως το Πακιστάν, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν καλές σχέσεις και σεβασμό προς τη χώρα και την ηγεσία της, ωστόσο υπογράμμισε ότι η διαδικασία είναι ακόμη μακρά.

«Προτιμώ να μην καταστρέψω ολοσχερώς το Ιράν»

Οι ΗΠΑ έχουν δύο επιλογές όσον αφορά το Ιράν, τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους: «Θέλουμε να πάμε και να τους καταστρέψουμε ολοσχερώς και να τους εξαφανίσουμε για πάντα, ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία;»

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν θέλει να «καταστρέψει το Ιράν», απάντησε: «Προτιμώ να μην το κάνω από ανθρωπιστική άποψη, αλλά αυτή είναι η επιλογή».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι δεν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να εξαντληθούν οι πύραυλοι των ΗΠΑ: ν«Στην πραγματικότητα, έχουμε περισσότερους από όσους είχαμε ποτέ, γιατί σε όλο τον κόσμο διαθέτουμε αποθέματα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Σε όλο τον κόσμο, διαθέτουμε τεράστια ποσά αποθεμάτων» δήλωσε.

«Είμαστε εφοδιασμένοι, έτοιμοι και οπλισμένοι».

Σημειώνεται ότι το Ιράν υπέβαλε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, μέσω διαμεσολάβησης του Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία διαβίβασε το βράδυ της Πέμπτης το κείμενο της τελευταίας πρότασής της στο Πακιστάν, που μεσολαβεί στις συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τόνισε νωρίτερα το πρακτορείο που δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες.