Σύμφωνα με τα στοιχεία της CryptoQuant, η άνοδος των τιμών τροφοδοτήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τη δραστηριότητα στις αγορές παραγώγων.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψε το Bitcoin τον Απρίλιο, ωστόσο εντείνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του ράλι, καθώς η ζήτηση από πραγματικούς αγοραστές εμφανίζεται εξασθενημένη.

Το κρυπτονόμισμα ενισχύθηκε κατά 12,7% μέσα στον μήνα, σημειώνοντας τη δεύτερη διαδοχική μηνιαία άνοδό του και την καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε της ανόδου τον Μάρτιο, μετά από πέντε συνεχόμενους μήνες απωλειών. Αντίστοιχη πορεία κατέγραψε και το Ether, το οποίο σημείωσε άνοδο περίπου 8% την ίδια περίοδο.

Παρά την ανοδική εικόνα, η δυναμική του ράλι χαρακτηρίζεται εύθραυστη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της CryptoQuant, η άνοδος των τιμών τροφοδοτήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τη δραστηριότητα στις αγορές παραγώγων και ειδικότερα στα συμβόλαια perpetual futures, όπου κυριαρχεί η χρήση μόχλευσης. Την ίδια στιγμή, η ζήτηση στην αγορά spot, που αντανακλά τις πραγματικές αγορές Bitcoin, παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής έρευνας της εταιρείας, Julio Moreno, η απόκλιση αυτή αποτελεί σαφές προειδοποιητικό σήμα, καθώς υποδηλώνει ότι η άνοδος βασίζεται κυρίως σε κερδοσκοπικές κινήσεις και όχι σε θεμελιώδη μεγέθη. Ιστορικά, τέτοιες συνθήκες έχουν αποδειχθεί ασταθείς και συχνά οδηγούν σε διορθώσεις όταν περιορίζεται η δραστηριότητα στα παράγωγα.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά και μια ευρύτερη μετατόπιση στο οικοσύστημα των crypto exchanges, όπου τα παράγωγα, όπως τα perpetual futures και τα λεγόμενα event contracts, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία ως βασική πηγή ρευστότητας και εσόδων. Αντίθετα, το παραδοσιακό spot trading εμφανίζεται πιο ευάλωτο, καθώς εξαρτάται από σταθερούς κύκλους συσσώρευσης που δεν είναι πάντα δεδομένοι.

Το 2026, η ζήτηση για κρυπτονομίσματα χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι προσδοκίες για τα επιτόκια στις United States και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Middle East. Παράλληλα, η καθυστέρηση σε ρυθμιστικές πρωτοβουλίες, όπως το CLARITY Act, περιορίζει τους καταλύτες για μια πιο σταθερή ανοδική πορεία.

Αν και τον Απρίλιο καταγράφηκαν εισροές περίπου 1,9 δισ. δολαρίων σε Bitcoin ETFs, ενώ αρκετές εταιρείες αύξησαν τα αποθεματικά τους, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει μικτή. Μετά την κορύφωση κοντά στα 79.500 δολάρια, το Bitcoin υποχώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα για το υπόλοιπο του μήνα, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι ενδέχεται να ακολουθήσει φάση διόρθωσης, εάν δεν ενισχυθεί η πραγματική ζήτηση.