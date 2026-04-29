Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τα κέρδη της ελβετικής τράπεζας UBS στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική πορεία του ελβετικού τραπεζικού κολοσσού.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 3 δισ. δολαρίων που αναλογούν στους μετόχους, σημειώνοντας αύξηση 80% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το αποτέλεσμα αυτό υπερέβη τις προβλέψεις της αγοράς, οι οποίες τοποθετούσαν τα κέρδη στα 2,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία αναλυτών.

Παράλληλα, ενισχυμένη εμφανίζεται και η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, με τον δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1) — βασικό μέτρο φερεγγυότητας — να διαμορφώνεται στο 14,7%, αυξημένος από το 14,4% του προηγούμενου τριμήνου.

Σε ό,τι αφορά την πολιτική επιστροφής κεφαλαίου, η UBS παραμένει σε τροχιά επαναγοράς μετοχών συνολικής αξίας 3 δισ. δολαρίων πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου. Ήδη κατά το πρώτο τρίμηνο προχώρησε σε επαναγορές ύψους 900 εκατ. δολαρίων.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,9 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 54% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας επίσης τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 3,2 δισ. δολάρια. Οι επιδόσεις αυτές υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ισχύ του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας, παρά τις προκλήσεις στο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

