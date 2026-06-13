Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Nοσοκομείο από τον 45χρονο παππού του, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του, καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης.

Ένα κοριτσάκι Ρομά μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή, μετά από ανακοπή, το βράδυ της Παρασκευής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Nοσοκομείο από τον 45χρονο παππού του, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του, καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το βρέφος παρουσίαζε επιδείνωση της υγείας του τις τελευταίες ημέρες, ενώ είχε εξεταστεί και από παιδίατρο που του είχε χορηγήσει αγωγή.

Με εντολή του εισαγγελέα, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού.