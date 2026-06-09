Δεκαεξάχρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά.
Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα -μαζί με τον οδηγό- εξετράπη της πορείας του στις τρεις τα ξημερώματα και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία Καστοριάς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα τρία άτομα.
Οι τρεις άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.