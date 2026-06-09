Το όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε αγροτικό δρόμο.

Δεκαεξάχρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά.

Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα -μαζί με τον οδηγό- εξετράπη της πορείας του στις τρεις τα ξημερώματα και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία Καστοριάς, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα τρία άτομα.

Οι τρεις άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτικούς λόγους.