Η πρόταση Τραμπ έρχεται μετά από μία περίοδο σκληρών επικρίσεων σχετικά με το πως ο ΟΗΕ έχει διαχειριστεί μεγάλες διεθνείς κρίσεις.

Μπορεί το Μουντιάλ 2026 να έριξε αυλαία την Κυριακή (19/07), όμως η περίφημη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο φαίνεται να συνεχίζεται και μετά το πέρας της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να επιθυμεί την ανάδειξη του Ινφαντίνο σε πόστο πέρα από εκείνο του προέδρου της FIFA. Εκείνο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Ο 56χρονος ιταλοελβετός αξιωματούχος έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Τραμπ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πηγή του ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί ότι ο Ινφαντίνο «χαίρει σεβασμού σε ολόκληρο τον κόσμο και διαθέτει μια ξεχωριστή ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους».

Η θητεία του σημερινού γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ολοκληρώνεται στα τέλη Δεκεμβρίου και η διαδικασία επιλογής του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Για να εκλεγεί, ένας υποψήφιος πρέπει να λάβει την υποστήριξη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου τα πέντε μόνιμα μέλη διαθέτουν δικαίωμα βέτο, και στη συνέχεια να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν ο Ινφαντίνο ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη θέση ή αν έχει υπάρξει σχετική συζήτηση με τον Τραμπ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για μια υποψηφιότητα εκτός των παραδοσιακών φαβορί.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα που θεωρούνται επικρατέστερα για τη θέση συγκαταλέγονται η πρώην πρόεδρος της Χιλής, Μισέλ Μπατσελέτ, καθώς και ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι.

Η πιθανή υποστήριξη του Ινφαντίνο από τον Τραμπ θα ανέτρεπε τις προβλέψεις ότι ο επόμενος γενικός γραμματέας θα προέρχεται από τη Λατινική Αμερική ή την Καραϊβική, αν και η άτυπη γεωγραφική εναλλαγή δεν αποτελεί δεσμευτικό κανόνα.

«Ο αθλητισμός γέγυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τις παγκόσμιες συνεργασίες, Πάολο Ζαμπόλι, χαρακτήρισε την ιδέα «ιδιοφυή», υποστηρίζοντας ότι ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να δώσει νέα δυναμική στον ΟΗΕ.

«Στον ΟΗΕ πρέπει να συνεργάζεσαι με 193 κράτη-μέλη. Στη FIFA υπάρχουν περισσότερες από 200 ομοσπονδίες και ο Τζιάνι έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται έναν τόσο μεγάλο οργανισμό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς.

Η πρόταση Τραμπ έρχεται μετά από μία περίοδο σκληρών επικρίσεων σχετικά με το πως ο ΟΗΕ έχει διαχειριστεί μεγάλες διεθίες κρίσεις. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο έχει περιορίσει σημαντικά τη χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών και έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από αρκετούς διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η UNESCO και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Παράλληλα, ο Ινφαντίνο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία της FIFA, με τις σχετικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες για τον προσεχή Μάρτιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές αν θα εγκατέλειπε τη θέση του στη FIFA για να αναλάβει τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, μια θέση που συνοδεύεται από σημαντικά χαμηλότερες αποδοχές σε σχέση με τον σημερινό του μισθό.