Νέα έκθεση του ΟΗΕ δείχνει μείωση της παγκόσμιας πείνας, αλλά αποκαλύπτει ότι σχεδόν ένας στους τρεις ανθρώπους δεν μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή.

Μικρή αλλά σημαντική υποχώρηση η παγκόσμια επισιτιστική κρίση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο η πρόσβαση σε μια ποιοτική και ισορροπημένη διατροφή εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση, με σχεδόν έναν στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως να μην μπορεί να καλύψει το κόστος ενός υγιεινού διαιτολογίου.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΗΕ για την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας και διατροφής στον κόσμο, περίπου 2,69 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τρόφιμα που να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που πλήττεται από την πείνα μειώθηκε στο 7,8% το 2025, από 8,1% το 2024, ενώ καταγράφονται ενδείξεις ότι η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών στην Αφρική αρχίζει να ανακόπτεται.

Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επίτευξη του στόχου για εξάλειψη της πείνας έως το 2030 απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις, καθώς το κόστος μιας υγιεινής διατροφής παραμένει υψηλό για εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η έκθεση υπολογίζει ότι μια διατροφή που παρέχει την απαραίτητη ενέργεια και τα βασικά θρεπτικά στοιχεία κοστίζει κατά μέσο όρο 3,75 ευρώ (4,5 δολάρια) την ημέρα σε όρους αγοραστικής δύναμης. Πρόκειται για ποσό υψηλότερο ακόμη και από το διεθνές όριο ακραίας φτώχειας.

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Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι οι πολιτικές στήριξης τροφίμων έχουν συχνά επικεντρωθεί σε βασικά προϊόντα, όπως τα δημητριακά, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο πιο ακριβά αλλά απαραίτητα τρόφιμα, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά και τα γαλακτοκομικά.

Την ίδια ώρα, η κακή διατροφή συνδέεται με αυξανόμενα προβλήματα υγείας, με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να δείχνουν σημαντική άνοδο της παχυσαρκίας στους ενήλικες την τελευταία δεκαετία.

Μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στην Αφρική, όπου το 66,6% του πληθυσμού δεν μπορούσε να αντέξει οικονομικά μια υγιεινή διατροφή το 2025. Για πρώτη φορά η ήπειρος καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που πλήττονται από την πείνα, περίπου 309 εκατομμύρια, ξεπερνώντας την Ασία.

Η έκθεση εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τη UNICEF, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) και το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD).

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