Οι υπάλληλοι, αν και τραυματισμένοι, κατάφεραν να εγκλωβίσουν την λεοπάρδαλη μέσα στο κατάστημα.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθκε στην πόλη Τοδαραϊσίνγκ στην Ινδία, όταν μία λεοπάρδαλη «μπούκαρε» σε κάβα ποτών λίγο μετά το άνοιγμα και τραυμάτισε δύο υπαλλήλους.

Το ζωό, όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης, εισήλθε αθόρυβα στο κατάστημα, χωρίς οι υπάλληλοι να αντιληφθούν την παρουσία του. Ξαφνικά επιτέθηκε στον έναν εργαζόμενο, ο οποίος βρισκόταν στο ταμείο, και στη συνέχεια τραυμάτισε ακόμη έναν υπάλληλο που βρισκόταν σε άλλο σημείο του καταστήματος.

Παρά τους τραυματισμούς τους, οι δύο άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν, κατέβασαν το ρολό ασφαλείας από την εξωτερική πλευρά και παγίδευσαν τη λεοπάρδαλη μέσα στο κατάστημα.

{https://x.com/upuknews1/status/2079235951541576149}

Σύμφωνα με τα ινδικά ΜΜΕ, λίγες ώρες πριν από το περιστατικό στο κατάστημα, το ίδιο ζώο φέρεται να είχε επιτεθεί σε εθελοντή της δασικής υπηρεσίας κοντά σε φυλάκιο της περιοχής, τραυματίζοντάς τον στα πόδια. Οι δασικές αρχές ανέφεραν ότι τις τελευταίες ημέρες είχαν καταγραφεί επανειλημμένες εμφανίσεις λεοπαρδάλεων στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και κοντά σε ναούς και λόφους στα περίχωρα της πόλης.

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Μετά τον εγκλωβισμό του ζώου, στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου. Δυνάμεις της αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκιο της Δασικής Υπηρεσίας και ειδική ομάδα από τον Ζωολογικό Κήπο της Τζαϊπούρ έσπευσαν για να χορηγήσουν αναισθητικό στο ζώο και να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα – οι δύο εργαζόμενοι του καταστήματος και ο εθελοντής της δασικής υπηρεσίας – ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η λεοπάρδαλη βρέθηκε μέσα στην κατοικημένη περιοχή.