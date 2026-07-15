Οι Αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν δώσει ακόμα ακριβή αριθμό αγνοούμενων.

Στους 4.829 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί των δύο φονικών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που κοινοποίησε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Παράλληλα, οι τραυματίες ανέρχονται στους 16.740, ενώ 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Οι Αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων. Τα πρώτα 24ωρα, ο ΟΗΕ έκανε λόγο για 50.000 αγνοούμενους.

{https://www.youtube.com/watch?v=3n2147te5Eo}

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς.

Οι ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις οδήγησαν σε εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και βασικές υποδομές, ενώ χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σωστικά συνεργεία από διάφορες χώρες εξακολουθούν να εργάζονται αδιάκοπα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τις ελπίδες ωστόσο για επιζώντες να έχουν σβήσει.