Δραματικές ώρες στη Βενεζουέλα από τους διπλούς σεισμούς των 7,1 και 7,5 ρίχτερ. Φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Ώρες αγωνίας στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,1 και 7,5 ρίχτερ. Ο πρώτος σεισμός είχε επίκεντρο 28 χλμ. δυτικά της Μορόν, μιας περιοχής που βρίσκεται 168 χλμ από το Καράκας. Αν και ο έως τώρα δεν υπάρχει κανένας απολογισμός για θύματα, υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς.

{https://x.com/USGS_Quakes/status/2069909192001966105}

Ο σεισμός έγινε στις 18:04 τοπική ώρα (01:04 ώρα Ελλάδας), ενώ ακολούθησε αμέσως μετά μεγαλύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ με επίκεντρο 16χλμ. ΝΔ της Μορόν.

{https://x.com/USGS_Quakes/status/2069919507636707364}

Το επίκεντρο του σεισμού

{https://x.com/LastQuake/status/2069931589711036480}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι ανέφερε μια ενδεχόμενη απειλή δυνητικά με καταστροφικά κύματα που μπορεί να πλήξουν το Πουέρτο Ρίκο, τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, καθώς και νησιά ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας (Αρούμπα, Κουρασάο, Μπονέρ).

{https://x.com/elorwelliano/status/2069925223332282632}

{https://x.com/DavidVargasA18/status/2069934710017441801}

{https://x.com/7minutos_news/status/2069934692279693462}

Εικόνες πανικού στο αεροδρόμιο του Καράκας

{https://x.com/cdn37/status/2069934685744972175}

{https://x.com/TRUMPGIRL_STL/status/2069934602265788519}

{https://x.com/contraluzec_/status/2069942691186536725}

Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέγιο δήλωσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές. Η γειτονιά Αλταμίρα στο Καράκας αντιμετώπισε «ανησυχητικές καταστάσεις» καθώς κατέρρευσαν σπίτια και κτίρια, είπε, υπονοώντας ότι υπήρχαν τραυματίες από τον σεισμό, ενώ ζήτησε από τους οδηγούς να δώσουν προτεραιότητα στα ασθενοφόρα και στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

«Καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να είναι απελπισμένοι, αλλά ενεργούμε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για να ενεργοποιήσουμε τις προσπάθειες βοήθειας και διάσωσης ώστε να βοηθήσουμε όσους την χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε ο Καμπέγιο στην κρατική τηλεόραση. «Να είστε πολύ προσεκτικοί με τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Να τηλεφωνείτε μεταξύ σας και να ελέγχετε ότι δεν έχει τραυματιστεί κανείς».

Προέτρεψε επίσης τους ανθρώπους να παραμείνουν έξω από τα σπίτια τους, καθώς οι μετασεισμοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές σε ορισμένες κατασκευές.

«Το κτίριο πραγματικά σείστηκε από τη μία πλευρά στην άλλη. Απίστευτο. Η δύναμη ήταν απίστευτα ισχυρή», είπε στο AP ο κάτοικος του Καράκας Ρομπέρτο ​​Ντάμας. «Περπατούσαμε και μας πετούσε δεξιά - αριστερά. Όλα στο διαμέρισμα έπεσαν. Καταφέραμε όμως να βγούμε έξω».