Σενάρια για συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ ένθεν και ένθεν- Δεν τα συζητάει η Χαριλάου Τρικούπη.

Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι πλέον καθαρά δεύτερος φέρνει ξανά στο τραπέζι από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Χαριλάου Τρικούπη σκέψεις για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηλώσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασίας Σαπουνά («πολιτικά και προγραμματικά -και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί αυτό στο μέλλον- έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία όχι μόνο με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του του Ν. Ανδρουλάκη, για παράδειγμα», είπε χαρακτηριστικά) δείχνουν του λόγου το αληθές.

Σκέψεις μάλιστα σε αυτή την κατεύθυνση δεν γίνεται μόνο από στην κατεύθυνση δεν γίνονται μόνο από την Κουμουνδούρου αλλά και από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία εκτιμούν πως ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να κάνει προσπάθεια προσέγγισης με τη σημερινή μειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν συζητάει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ούτε βλέπει θετικά τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά. Αντιθέτως μάλλον βλέπει με συμπάθεια τη Ρένα Δούρου...

Β.Σκ.