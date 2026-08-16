Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Την ανάγκη για ριζική αλλαγή στον σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας μετά την τραγωδία στη Σαλαμίνα επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ανακοίνωσή του με αφορμή τον θάνατο δύο ανθρώπων και τις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Το κόμμα κάνει λόγο για έναν ακόμη βαρύ απολογισμό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, σημειώνοντας ότι η νέα τραγωδία θέτει εκ νέου στο επίκεντρο το κατά πόσο η Πολιτεία μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι, ενώ η μάχη με τις φλόγες βρίσκεται σε εξέλιξη, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων της Σαλαμίνας, αλλά και των πυροσβεστών και εθελοντών που επιχειρούν στην περιοχή.

Παράλληλα, όμως, θέτει ζήτημα επάρκειας του υφιστάμενου σχεδιασμού, υποστηρίζοντας ότι οι προετοιμασίες και τα διαθέσιμα μέσα της Πολιτικής Προστασίας θα έπρεπε να έχουν προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και στα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τις μεγάλες πυρκαγιές των προηγούμενων ετών.

Αναλυτικά:

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«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε σήμερα στην Σαλαμίνα, με δύο ακόμα ανθρώπους νεκρούς από την πυρκαγιά και αρκετούς εγκαυματίες, με μεγάλες καταστροφές σε σπίτια και στο περιβάλλον, προστίθεται στον βαρύ απολογισμό μιας ακόμη αντιπυρικής περιόδου που δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας και, πάνω απ’ όλα, την ικανότητα της Πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.

Την ώρα που δίνεται η μάχη με τις φλόγες, πρώτη μας σκέψη είναι να μην έχουμε χειρότερα για τους κατοίκους του νησιού και να μην πάθουν κάτι όσοι πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν στο πεδίο.

Επαναλαμβάνουμε, όμως, ότι δεν είναι δυνατόν όλες οι προετοιμασίες, τα μέσα και οι σχεδιασμοί της Πολιτικής Προστασίας, με δεδομένες τις νέες συνθήκες και την αρνητική εμπειρία των προηγούμενων ετών, να οδηγούν σε αποτελέσματα που υποτίθεται ότι μέχρι τώρα, έστω και με προληπτικές εκκενώσεις, είχαν αποτραπεί. Αποδεδειγμένα απαιτείται διαφορετική προσέγγιση, ολιστικός σχεδιασμός, νέες προβλέψεις.

Διαφορετικά, θα συνεχίσουμε με εξαγγελίες πολιτικής αυταρέσκειας πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο και με τραγωδίες που δεν θα μπορούμε να εμποδίσουμε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή του στους πληγέντες».