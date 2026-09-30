«Η παραίτηση για λόγους ευθιξίας είναι για σας είδος εν ανεπαρκεία», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιώργος Παπαηλιού, απευθυνόμενος προς τον Γιώργο Φλωρίδη.

«Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστος Τριαντόπουλος, (μαζί με τον πρώην Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και άλλους αξιωματούχους της ΕΛΑΣ και του Π.Σ.), προκειμένου να δικαστεί για παράβαση καθήκοντος», αναφέρει σε δήλωσή του ο βουλευτής Αρκαδίας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παπαηλιού.

«Αυτή αφορά την υπόθεση του «μπαζώματος» της μη περιφρούρησης και αλλοίωσης του χώρου του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και απομάκρυνσης και απώλειας κρίσιμων ευρημάτων και στοιχείων.

Η παραπομπή αφήνει έκθετη την κυβέρνηση της ΝΔ (και τον Υπουργό Δικαιοσύνης), που επιχειρηματολογούσαν ότι δεν έπρεπε να υπάρξει δικαστική διερεύνηση και έπραξαν το παν, για «να θαφτεί» η υπόθεση, κοινοβουλευτικά και δικαστικά», συνεχίζει και προσθέτει: «Όμως, παρά την ακόμη εξελισσόμενη επιχείρηση της κυβέρνησης να συγκαλυφθεί η υπόθεση, «ανοίγουν» και πάντως «δεν κλείνουν» πτυχές της, που εν τέλει μπορούν να οδηγήσουν-οδηγούν, όσο επιτρέπουν οι συνθήκες, έστω μερικά, στην αποκάλυψη των αιτίων του τραγικού δυστυχήματος και στην απόδοση ευθυνών.

Φαίνεται, ότι πολλοί είναι «για τα μπάζα», ακόμη και δικαστικοί λειτουργοί, κ. υπουργέ Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, κύριοι της κυβέρνησης».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Από ποιόν χάθηκε η τσίπα και τη βρήκατε εσείς. Έτσι κι αλλιώς η παραίτηση για λόγους ευθιξίας είναι για σας είδος εν ανεπαρκεία».