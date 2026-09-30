Τρεις διαφορετικές προτάσεις: Corsa GSE, Mokka και Frontera στο περίπτερο της Opel.

Η Opel ανεβάζει τους παλμούς στην AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό μία από τις σημαντικότερες νέες αφίξεις της χρονιάς.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Μάρκας βρίσκεται το νέο Opel Corsa GSE, το οποίο πραγματοποιεί στην Έκθεση την πανελλαδική του πρεμιέρα. Με 281 hp, επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα και τεχνολογία με σαφείς επιρροές από την Opel Motorsport, το νέο Corsa GSE ανοίγει ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία των σπορ μοντέλων της Opel.

Νέο Opel Corsa GSE: Η νέα εποχή των ηλεκτρικών επιδόσεων

Το νέο Corsa GSE φέρνει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης μια παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Opel. Από τις εμβληματικές εκδόσεις GSi μέχρι τα θρυλικά μοντέλα OPC, τα πιο δυναμικά Opel είχαν πάντοτε έναν ξεχωριστό ρόλο στην γκάμα της Μάρκας.

Τώρα, αυτή η φιλοσοφία αποκτά ηλεκτρική διάσταση.

Με ισχύ 207 kW (281 hp) και μέγιστη ροπή 345 Nm, το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, προσφέροντας τις υψηλότερες επιδόσεις από οποιοδήποτε μοντέλο παραγωγής στην τρέχουσα γκάμα της Opel.

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Πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις βρίσκεται η τεχνογνωσία των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim και η στενή συνεργασία με την Opel Motorsport. Το Corsa GSE μοιράζεται το σύστημα κίνησής του με το Mokka GSE και την αγωνιστική του εκδοχή, το Mokka GSE Rally, μεταφέροντας τεχνολογία και εμπειρία από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα Corsa με ξεκάθαρα sport προσανατολισμό, που συνδυάζει την άμεση απόκριση και τις επιδόσεις της ηλεκτροκίνησης με τον δυναμικό χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει τα πιο ξεχωριστά μοντέλα της Opel.

Η παρουσία του νέου Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά τη νέα, κορυφαία έκδοση του Corsa.

Opel Mokka: Design που δεν περνά απαρατήρητο

Δίπλα στο νέο Corsa GSE, το Mokka δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Με τολμηρή σχεδίαση, compact διαστάσεις και σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή και αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ελληνική αγορά. Το Mokka εκφράζει τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Opel και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα SUV με έντονη προσωπικότητα.

Opel Frontera: Πρακτικότητα και ευελιξία για κάθε ημέρα

Την παρουσία της Opel στην AUTO ATHINA 2026 συμπληρώνει το Frontera, το SUV που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα, την ευρυχωρία και την ευελιξία. Με σύγχρονη σχεδίαση, έξυπνες λύσεις για την καθημερινότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τοποθέτηση, το Frontera αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και λειτουργικό SUV.

Με τα Corsa GSE, Mokka και Frontera, η Opel παρουσιάζει στην AUTO ATHINA 2026 τρεις διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης ταυτότητάς της: από τις αμιγώς ηλεκτρικές υψηλές επιδόσεις και τον sport χαρακτήρα έως τη δυναμική σχεδίαση, την πρακτικότητα και την καθημερινή ευελιξία.

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα τρία μοντέλα στο περίπτερο της Opel καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης.