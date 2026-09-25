Στο Opel Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Μάρκας.

Η μεγάλη ανταπόκριση του αγοραστικού κοινού δίνει συνέχεια στο Opel Trade-Up, το Πρόγραμμα Ανταλλαγής της Opel που προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιθυμούν να αντικαταστήσουν το παλιό τους αυτοκίνητο με ένα ολοκαίνουργιο Opel.

Με κεντρικό μήνυμα «Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό!», το Opel Trade-Up ανατρέπει τα δεδομένα της παραδοσιακής ανταλλαγής, επιβραβεύοντας τους ιδιοκτήτες παλαιότερων αυτοκινήτων με όφελος που αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία του οχήματός τους.

Επιπλέον, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί μια καλή ευκαιρία για όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του παλαιού τους αυτοκινήτου. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την έναρξη της νέας χρονιάς, όπως η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των παλαιότερων οχημάτων, αποτελούν επιπλέον κίνητρα για την αξιοποίηση του προγράμματος.

Στο Opel Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Μάρκας, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις, με σημαντικά οικονομικά οφέλη:

Opel Corsa: Όφελος έως €3.300.

Opel Mokka: Όφελος έως €2.400.

Opel Frontera: Όφελος έως €2.500.

Opel Grandland: Όφελος έως €4.100.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στο Opel Trade-Up έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του αριθμού των διαθέσιμων αυτοκινήτων. Συνεπώς, η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι σημαντική, καθώς η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τα διαθέσιμα μοντέλα και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη στο Επίσημο Δίκτυο Opel και στο opel.gr.