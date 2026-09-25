Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα το Happy Day.

Ο Πασχάλης, αναφέρθηκε στον γάμο της κόρης του, ο οποίος πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό, αλλά και στο παιδί που απέκτησε από εξωσυζυγική σχέση και μέχρι σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή.

«Η μέρα του γάμου της κόρης μου, ήταν μέρα ευτυχίας. Τα παιδιά είναι μαζί 12 χρόνια. Είναι αγαπημένα, περνάνε ωραία μεταξύ τους, γελάνε πολύ, και είναι και στον ίδιο χώρο. Και ο Φρανκ είναι μουσικοσυνθέτης. Στην εκκλησία που του την παρέδωσα, του είπα τώρα αναλαμβάνεις εσύ. Συγκινήθηκα και πιο πολύ συγκινήθηκα την ώρα που λέγαμε τους "καταπληκτικούς". Και τώρα που το λέω συγκινούμαι», ανέφερε αρχικά ο Πασχάλης για τον γάμο της κόρης του.

«Η κακιά μοίρα ήρθε για να μου δώσει ένα μικρό ποσοστό επιπολαιότητας στη ζωή μου. Αυτή πληρώνω. Πολύς κόσμος με αδικεί στην υπόθεση του παιδιού, αλλά είμαι βέβαιος ότι η καλή μου μοίρα θα νικήσει την κακιά μοίρα και θα με δικαιώσει. Ξέρω ότι ήταν μια επιπόλαιη στιγμή στη ζωή μου και μου στοίχισε πάρα πάρα πολύ. Περιμένω εξελίξεις επί του θέματος. Δε γίνεται να μείνει κρυφό. Δε γίνεται», είπε στη συνέχεια για την υπόθεση του παιδιού από εξωσυζυγική σχέση.

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