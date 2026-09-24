Η κυβέρνηση τοποθετεί τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για τα καύσιμα την επόμενη εβδομάδα. «Κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές μας δυνατότητες», σημειώνει ο Παύλος Μαρινάκης.

Επιβεβαιώνοντας τα σενάρια για μέτρα σε δύο δόσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε σήμερα πως οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί νέο πακέτο μέτρων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Όπως εξήγησε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αυτή τη φορά τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα έχουν ορίζοντα 15 ημερών, λόγω της μεταβλητότητας που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

«Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Αυτή τη φορά όμως θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίο», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Νέες ανακοινώσεις αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, όταν θα έχει καταστεί πιο καθαρή η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό, ενώ για την ώρα κανείς δεν γνωρίζει πού θα φτάσει το ύψος της επιδότησης, καθώς όλοι περιμένουν να δουν πού θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου.

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Νέο «φρένο» στα σενάρια για μείωση του ΕΦΚ

Σε ερώτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση τάσσεται μεν υπέρ της μείωσής του στα καύσιμα, αλλά κάθε φορολογική ελάφρυνση πρέπει να είναι συμβατή με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σού επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα».

«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών» τόνισε.