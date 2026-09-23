O φουσκωμένος λογαριασμός ρεύματος των 750 δολαρίων τον έβαλε σε σκέψεις για την επένδυσή του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά.

Μπορεί τα φωτοβολταϊκά να υπόσχονται μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος, όμως για έναν ιδιοκτήτη στις ΗΠΑ η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

Απευθύνθηκε στο Reddit ζητώντας βοήθεια, αφού είδε τον λογαριασμό του ηλεκτρικού να φτάνει τα 500 δολάρια, την ώρα που πληρώνει επιπλέον 250 δολάρια για το φωτοβολταϊκό του σύστημα.

«Μάλλον δεν έπρεπε να είχα βάλει φωτοβολταϊκά», παραδέχεται στην ανάρτησή του, εξηγώντας ότι ένας φίλος του ήταν εκείνος που τον έπεισε να προχωρήσει στην εγκατάσταση. Από τότε, όπως λέει χαρακτηριστικά, έχει μετανιώσει για την απόφασή του. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν η εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος σταμάτησε να προσφέρει πρόγραμμα αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει το σύστημά του και επιστρέφει στο δίκτυο.

Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για τα φωτοβολταϊκά. Το μόνο που ξέρει είναι ότι έχει ένα σύστημα 10,8 kW και ότι δεν διαθέτει μπαταρία αποθήκευσης. Έτσι, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια των χρηστών του Reddit. Θέλει να μάθει ποια εταιρεία ηλεκτρικού χρησιμοποιούν, ποιο πρόγραμμα έχουν επιλέξει, πώς μπορεί να ελέγξει αν τα πάνελ του λειτουργούν κανονικά και, κυρίως, τι μπορεί να κάνει για να περιορίσει το κόστος.

Επί της ουσίας ο καταναλωτής ζητά την βοήθεια του κοινού για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει στο δικό του σπίτι, αν το σύστημα λειτουργεί σωστά, πόση ενέργεια παράγει και καταναλώνει και αν το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σήμερα εξακολουθεί να τον συμφέρει. Και κυρίως, θέλει να βρει έναν τρόπο ώστε τα φωτοβολταϊκά που εγκατέστησε για να μειώσει το κόστος του ρεύματος να μην καταλήξουν να αποτελούν μια δυσβάσταχτη μηνιαία επιβάρυνση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ξέρω ότι φέρομαι σαν ηλίθιος», γράφει με αυτοσαρκασμό, ενώ στο τέλος της ανάρτησής του δίνει στους υπόλοιπους χρήστες το ελεύθερο να τον «κράξουν» για την άγνοιά του.