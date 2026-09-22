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Διεθνή

Live - 81η Γενική Συνέλευση OHE: Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν στο βήμα του Οργανισμού

Live - 81η Γενική Συνέλευση OHE: Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν στο βήμα του Οργανισμού Φωτογραφία: AP Photo/Heather Khalifa
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Στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) ξεκινά η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Με την ομιλία του γ.γ. του Οργανισμού, Αντόνιο Γκουτέρες άνοιξαν επίσημα οι εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Παραδοσιακά, ακολουθεί η ομιλία του προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, ενώ τον λόγο θα πάρουν στη συνέχεα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ακολουθούν οι ομιλίες του προέδρου του Κιργιστάν, του προέδρου του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, του προέδρου της Λιθουανίας, του Περού και της Χιλής

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Στη συνέχεια ακολουθεί η ομιλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, του Μέγα Δούκα του Λουξεμβούργου και του προέδρου της Ανγκόλα.

Η απογευματινή (τοπική ώρα) συνεδρία θα ξεκινήσει με την Μογγολία και θα ακολουθήσουν οι εκπρόσωποι της Νότιας, Κορέας, Σουρινάμ, Σιέρα Λεόνε, Βοσνίας, Ελβετίας, Βιετνάμ, Σεϊχέλες, Ναουρού, Τανζανίας, Μπουτάν, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντριου Μπέρναμ και η συνεδρίαση κλείνει με την ομιλία του πρωθυπουργού της Κροατίας.

Δείτε live τις ομιλίες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών

{https://www.youtube.com/watch?v=vYRfQo6JMxc}


LIVE

  • Αυστηρά 15λεπτες οι ομιλίες των ηγετών

    16:56:08

    Σύμφωνα με τους κανόνες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι ομιλίες των ηγετών πρέπει να διαρκούν αυστηρά 15 λεπτά.

    Ωστόσο αυτό δεν εφαρμόζεται πάντα. Μία από τις μεγαλύτερες χρονικά ομιλίες ήταν το 1960, η ομιλία του ηγέτης της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, που διήρκησε για περίπου 4,5 ώρες.

  • Φέτος λειτουργούν οι κυλιόμενες σκάλες - Το σχόλιο Γουόλτς

    16:53:56

    Οι κυλιόμενες σκάλες στην έδρα του ΟΗΕ φαίνεται να λειτουργούν άψογα κατά την άφιξη του Τραμπ, σε αντίθεση με το περιστατικό της περσινής χρονιάς.

    Σχόλιο έκανε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς.

    {https://x.com/USAmbUN/status/2102389653060079728}

  • Στο βήμα ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

    16:50:20

    Στο βήμα τώρα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευση, Δρ. Khalilur Rahman.

  • Ολοκληρώθηκε η ομιλία Γκουτέρες

    16:49:05

    Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Αντόνιο Γκουτέρες.

  • Η ομιλία Γκουτέρες

    16:47:04

    Στην ομιλία του ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι «σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις κλιμακώνονται αλυσιδωτά» και προέτρεψε τους ηγέτες να αξιοποιήσουν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη «για την αποκλιμάκωση και τον διάλογο».

    Συνεχίζοντας με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ακόμα πως «όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στους προορισμούς της».

    Ο Γκουτέρες εστίασε στην ομιλία του στην «καταστροφική κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», επισημαίνοντας ότι, στα τρία χρόνια που ακολούθησαν τις «αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις» της 7ης Οκτωβρίου, «αυτό που ακολούθησε ήταν μια σφοδρή επίθεση κατά των Παλαιστινίων και της Γάζας», σε κλίμακα πρωτοφανή.

    «Η βία, ο εκτοπισμός και η επέκταση των εποικισμών από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ισοπεδώνουν τον δρόμο προς την ειρήνη και εγείρουν το φάσμα της εθνοκάθαρσης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας η λύση των δύο κρατών», προειδοποίησε.

    Γκουτέρες για Ουκρανία

    Ο γ.γ. του ΟΗΕ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην Ουκρανία λέγοντας πως «η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας έχει υποβάλει μια κυρίαρχη χώρα σε έναν βάναυσο πόλεμο, σε μία κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη. Άμαχοι συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους μακριά από τα μέτωπα των συγκρούσεων, κυρίως στην Ουκρανία, αλλά και, πιο πρόσφατα, σε περιοχές της Ρωσίας. Κατοικίες, υποδομές ενέργειας και ύδρευσης, καθώς και συστήματα μεταφορών, έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, απειλώντας τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και ενέργεια, καθώς και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού».

    Ο Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε ακόμα για τις κρίσεις στο Σουδάν και τη Μιανμάρ αλλά και την ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μέσω της προσθήκης μιας μόνιμης έδρας για κάποιο αφρικανικό κράτος.

    Γκουτέρες για Τεχνητή Νοημοσύνη

    Σε ό,τι αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη σημείωσε πως «οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους» για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και να εργαστούν με γνώμονα τη «διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία».

    «Όχι παρά τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτού» υπογράμμισε. «Σε μια κρίσιμη καμπή του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατηγικοί αντίπαλοι αναγνώρισαν την ανάγκη διαχείρισης κοινών υπαρξιακών κινδύνων. Δημιούργησαν μηχανισμούς για τον περιορισμό των παρεξηγήσεων, τη διαχείριση της κλιμάκωσης και την αποτροπή της καταστροφής. Τότε, το ζήτημα ήταν τα πυρηνικά όπλα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την ίδια σαφήνεια για τον σκοπό και την ίδια αίσθηση του κατεπείγοντος» επισήμανε μεταξύ άλλων.

    «Ο κόσμος δεν χρειάζεται πιο αδύναμα Ηνωμένα έθνη. Χρειάζεται ένα ΟΗΕ δυνατό αρκετά ώστε να αντιμετωπίσει τον κόσμο όπως είναι, και αποφασιστικό αρκετά ώστε να χτίσει τον κόσμο όπως θα πρέπει να είναι» τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Γκουτέρες.

    Κλείνοντας σημείωσε πως «θα συνεχίσω να υπερασπίζονται τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ» και καταχειροκροτήθηκε από τους παραβρισκόμενους στην αίθουσα.

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