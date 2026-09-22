Live - 81η Γενική Συνέλευση OHE: Τραμπ, Ερντογάν και Μακρόν στο βήμα του Οργανισμού

Στην ομιλία του ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι «σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις κλιμακώνονται αλυσιδωτά» και προέτρεψε τους ηγέτες να αξιοποιήσουν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη «για την αποκλιμάκωση και τον διάλογο».

Συνεχίζοντας με το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ακόμα πως «όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν και η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στους προορισμούς της».

Ο Γκουτέρες εστίασε στην ομιλία του στην «καταστροφική κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», επισημαίνοντας ότι, στα τρία χρόνια που ακολούθησαν τις «αποτρόπαιες τρομοκρατικές επιθέσεις» της 7ης Οκτωβρίου, «αυτό που ακολούθησε ήταν μια σφοδρή επίθεση κατά των Παλαιστινίων και της Γάζας», σε κλίμακα πρωτοφανή.

«Η βία, ο εκτοπισμός και η επέκταση των εποικισμών από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ισοπεδώνουν τον δρόμο προς την ειρήνη και εγείρουν το φάσμα της εθνοκάθαρσης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας η λύση των δύο κρατών», προειδοποίησε.

Γκουτέρες για Ουκρανία

Ο γ.γ. του ΟΗΕ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην Ουκρανία λέγοντας πως «η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας έχει υποβάλει μια κυρίαρχη χώρα σε έναν βάναυσο πόλεμο, σε μία κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη. Άμαχοι συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους μακριά από τα μέτωπα των συγκρούσεων, κυρίως στην Ουκρανία, αλλά και, πιο πρόσφατα, σε περιοχές της Ρωσίας. Κατοικίες, υποδομές ενέργειας και ύδρευσης, καθώς και συστήματα μεταφορών, έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, απειλώντας τον εφοδιασμό σε τρόφιμα και ενέργεια, καθώς και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού».

Ο Αντόνιο Γκουτέρες μίλησε ακόμα για τις κρίσεις στο Σουδάν και τη Μιανμάρ αλλά και την ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μέσω της προσθήκης μιας μόνιμης έδρας για κάποιο αφρικανικό κράτος.

Γκουτέρες για Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε ό,τι αφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη σημείωσε πως «οι κυβερνήσεις οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους» για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και να εργαστούν με γνώμονα τη «διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία».

«Όχι παρά τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό, αλλά ακριβώς εξαιτίας αυτού» υπογράμμισε. «Σε μια κρίσιμη καμπή του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατηγικοί αντίπαλοι αναγνώρισαν την ανάγκη διαχείρισης κοινών υπαρξιακών κινδύνων. Δημιούργησαν μηχανισμούς για τον περιορισμό των παρεξηγήσεων, τη διαχείριση της κλιμάκωσης και την αποτροπή της καταστροφής. Τότε, το ζήτημα ήταν τα πυρηνικά όπλα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί την ίδια σαφήνεια για τον σκοπό και την ίδια αίσθηση του κατεπείγοντος» επισήμανε μεταξύ άλλων.

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται πιο αδύναμα Ηνωμένα έθνη. Χρειάζεται ένα ΟΗΕ δυνατό αρκετά ώστε να αντιμετωπίσει τον κόσμο όπως είναι, και αποφασιστικό αρκετά ώστε να χτίσει τον κόσμο όπως θα πρέπει να είναι» τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Γκουτέρες.

Κλείνοντας σημείωσε πως «θα συνεχίσω να υπερασπίζονται τις αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ» και καταχειροκροτήθηκε από τους παραβρισκόμενους στην αίθουσα.