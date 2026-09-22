Η Πελοπόννησος ξαναγράφει την ιστορία του Τριάθλου στην Costa Navarino.

Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece επιστρέφει στη Μεσσηνία με την 7η και, μέχρι σήμερα, δυνατότερη διοργάνωσή του στις 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς 1.700 τριαθλητές από 82 χώρες θα βρεθούν στη Γραμμή Εκκίνησης, καθιστώντας τον αγώνα το μεγαλύτερο διεθνές τριαθλητικό event στην Ελλάδα. Οι εγγραφές έχουν ήδη εξαντληθεί, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την παγκόσμια κοινότητα των αγώνων αντοχής, πολύ πριν από την ημέρα του αγώνα.

Η διαδρομή κολύμβησης στην Costa Navarino έχει αναδειχθεί κορυφαία ανάμεσα σε όλους τους αγώνες IRONMAN® 70.3® σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, ενώ το ποσοστό ικανοποίησης των αθλητών για το 2025 έφτασε το 88,31%, σύμφωνα με επίσημη έρευνα της IRONMAN®. Από την πρώτη διοργάνωση το 2019 έως σήμερα, περισσότεροι από 11.581 τριαθλητές έχουν συμμετάσχει στο IRONMAN® 70.3® Greece, με το 24,6% από αυτούς να επιστρέφει ξανά, ισχυρό δείγμα της εμπειρίας που έχει καθιερωθεί στη Μεσσηνία. Πίσω από κάθε αθλητή βρίσκεται ένα ολόκληρο δίκτυο ανθρώπων που καθιστά τη διοργάνωση εφικτή: 500 εθελοντές, 4.000 υποστηρικτές που πλαισιώνουν τη διαδρομή και 41 χορηγοί και συνεργάτες συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία του αγώνα. Στοιχεία που επιβεβαιώνουν την Πελοπόννησο ως προορισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον αθλητικό τουρισμό, τη Μεσσηνία και την ελληνική τουριστική οικονομία.

Η επίσημη Συνέντευξη Τύπου για τη φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Conrad Athens, The Ilisian, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, θεσμικών φορέων, χορηγών, αθλητών και φίλων του IRONMAN® 70.3® Greece.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο κ. Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Το IRONMAN® δεν είναι μόνο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Πίσω από αυτή βρίσκονται άνθρωποι με όραμα, πολλή και σκληρή δουλειά, ομαδικό πνεύμα και μια προσπάθεια που ξεκινά από την επόμενη ημέρα της προηγούμενης διοργάνωσης. Για εμάς, ιδιαίτερη σημασία έχει η επένδυση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν κοντά οι οικογένειες και οι άνθρωποι και να μεταδώσουμε στα παιδιά την αξία του αγωνίζεσθαι, όχι απαραίτητα για να γίνουν πρωταθλητές, αλλά για να έχουν περισσότερο χρόνο στην αθλητική ζωή και λιγότερο χρόνο στις οθόνες. Αυτό που πετυχαίνει η ομάδα της ευΖΗΝ feelόsophy αποτελεί υπόδειγμα, γιατί μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες άνθρωποι απ' όλο τον κόσμο γνωρίζουν την Ελλάδα, τη Μεσσηνία, τις ομορφιές μας. Και αυτό δεν αφήνει μόνο ένα αποτύπωμα στον τουρισμό, αλλά μπορεί να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα δεσμούς και νέες ευκαιρίες για τη χώρα μας.»

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Ο κ. Θανάσης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος & Ιδρυτής της ευΖΗΝ feelόsophy, διοργανώτριας εταιρείας του IRONMAN® 70.3® Greece, δήλωσε: «Κάθε χρόνο το IRONMAN® μάς διδάσκει κάτι νέο. Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese Greece δημιουργεί ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα για τη Μεσσηνία, την Πελοπόννησο και συνολικά για την Ελλάδα, φέρνοντας αθλητές από 82 χώρες στην περιοχή σε μια περίοδο εκτός της τουριστικής αιχμής. Στόχος μας είναι να μπορούμε να μετράμε και να τεκμηριώνουμε αυτήν την αξία, ώστε να δημιουργούμε σταθερές συνεργασίες που θα ενισχύουν τέτοιες διοργανώσεις. Και θέλουμε κάθε αθλητής να παίρνει μαζί του ένα κομμάτι της Ελλάδας. Φέτος θελήσαμε το μετάλλιο της διοργάνωσης να μιλήσει από μόνο του γι' αυτό: για το ήθος, το πάθος και τον άθλο που κρύβει κάθε αθλητής μέσα του, πολύ πριν φτάσει στη Γραμμή Εκκίνησης. Γι’ αυτό το φετινό μετάλλιο αποτυπώνει το ελληνικό φως, τη θάλασσα και την ελιά, μαζί με τρεις λέξεις που εκφράζουν την ουσία της προσπάθειας: ήθος, πάθος και άθλος. Σας περιμένουμε όλους στο φετινό ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece.»

Ο κ. Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, σημείωσε: «Το IRONMAN® 70.3® Greece επιστρέφει το 2026 στην Πελοπόννησο με ακόμη περισσότερες συμμετοχές και εξωστρέφεια. Μαζί με μια σειρά μεγάλων διεθνών brands και διοργανώσεων που φιλοξενούμε τα τελευταία χρόνια, βάζουμε την Πελοπόννησο στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού γύρω από τον αθλητισμό, την περιπέτεια και την εμπειρία. Χτίζουμε έναν προορισμό πιο εξωστρεφή, πιο αναγνωρίσιμο και πιο ανταγωνιστικό διεθνώς.»

Ο κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), ανέφερε: «Το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece αναδεικνύει τη δυναμική της Πελοποννήσου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού διεθνούς εμβέλειας. Ο ΕΟΤ στηρίζει έμπρακτα διοργανώσεις που συνδυάζουν κορυφαίο αθλητισμό με το ελληνικό τοπίο και τη φιλοξενία, ενισχύοντας το brand name της χώρας και αναδεικνύοντας προορισμούς για όλο τον χρόνο. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές.»

Η κ. Κατερίνα Χρυσοπούλου, Senior Brand & Marketing Communications Director του Ομίλου ΔΕΗ του ονομαστικού χορηγού της διοργάνωσης, τόνισε: «Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει ενεργά το ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece 2026, μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη της προσπάθειας, της επιμονής και της συνεχούς εξέλιξης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί τους, για ακόμη μία χρονιά, αυτή τη μοναδική εμπειρία».

Ο κ. Ευγένιος Δενδρινός, Chief Executive Officer της Costa Navarino, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη μεγάλη ανταπόκριση που συγκεντρώνει για ακόμη μία χρονιά το IRONMAN® 70.3® και το καλωσορίζουμε ξανά στο W Costa Navarino. Η διοργάνωση επιβεβαιώνει τη δυναμική της Costa Navarino και της Μεσσηνίας στον διεθνή χάρτη του αθλητισμού και της φιλοξενίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, το αποτύπωμα της διοργάνωσης στην τοπική κοινωνία, αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητικού τουρισμού να δημιουργεί αξία για τον τόπο. Μέσα από τέτοιες σημαντικές συνεργασίες, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη θέση της Μεσσηνίας και να αναδεικνύουμε τα μοναδικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα.»

Ο κ. Ιωάννης Πατλάκας, Γενικός Γραμματέας της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, επεσήμανε: «Το IRONMAN® 70.3® αποτελεί μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση που αναδεικνύει το τρίαθλο και τις αξίες του αθλητισμού. Η εξαιρετική δουλειά της ευΖΗΝ feelόsophy, σε έναν μοναδικό προορισμό όπως η Costa Navarino, προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα στη διεθνή αθλητική κοινότητα. Τέτοιες διοργανώσεις αποτελούν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού και η Τριαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδας τις στηρίζει έμπρακτα.»

Στην εκδήλωση αποκαλύφθηκε και το φετινό μετάλλιο της διοργάνωσης, εμπνευσμένο από τη γη της Πελοποννήσου με έναν συμβολισμό που δεν αφορά απλώς τα 70.3® μίλια αγώνα, άλλα όλα όσα χρειάζονται για να φτάσει κάθε αθλητής εκεί. Όλα πλαισιώνονται από τρεις διαχρονικές ελληνικές λέξεις. Ethos, Pathos, Athlos: το ήθος που χτίζεται στην προετοιμασία, το πάθος που κρατά τον αθλητή στο πιο δύσκολο χιλιόμετρο, και ο άθλος, η ίδια η προσπάθεια, που κερδίζεται σε κάθε βουτιά, πεταλιά, βήμα τη φορά μέχρι τη Γραμμή του Τερματισμού.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο της Συνέντευξης Τύπου ήταν η τιμητική απονομή του No 1 BIB Number στον Πανελλήνιο Πρωταθλητή Τριάθλου & IRONMAN® 70.3® Champion, Παναγιώτη Πολύζο, αναγνωρίζοντας την αθλητική του αριστεία και την έμπνευση που δίνει σε όλη την αθλητική κοινότητα.

O αγώνας διοργανώνεται από την ευΖΗΝ feelόsophy και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, με την ενέργεια της ΔΕΗ του κορυφαίου Powertech Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ονομαστικού χορηγού, και την Costa Navarino ως επίσημο χορηγό φιλοξενίας.

Το AVRA WAVE είναι το επίσημο νερό της διοργάνωσης, η GENERALI φροντίζει για την ασφάλεια όλων, ενώ η Deloitte και η Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγονται στους μεγάλους χορηγούς της Διοργάνωσης. Το Τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK ονοματίζει το Night Run Peloponnese και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ονοματίζει το IRONKIDS Peloponnese.

Ανάμεσα στους υποστηρικτές της Διοργάνωσης είναι, η COBRA Center & Hytera για όλες τις εσωτερικές επικοινωνίες του αγώνα, το Runner Store, η Heineken 0.0 ως η επίσημη μπύρα της Διοργάνωσης, η FREZYDERM, η Highway Software, η GU Energy που αναλαμβάνει τη διατροφή και την ενέργεια των αθλητών, η Bella Frutta & Orsero με φρέσκα φρούτα γεμάτα βιταμίνες, η ΕΠΟΜΕΑ που αποτελεί τον Ιατρικό Συνεργάτη, και η EUROPA SECURITY, ενώ η Top Cycles συμμετέχει ως Official Cycling Partner και η HERTZ ως επίσημος Car Rental Partner.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η διοργάνωση στηρίζει τον τριαθλητή Γιώργο Χατζηιωαννίδη, ο οποίος συμμετέχει στον αγώνα και παράλληλα συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει το έργο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών.

Το αθλητικό τριήμερο πλαισιώνεται και φέτος από δύο παράλληλες εκδηλώσεις powered by IRONMAN® στο W Costa Navarino, ανοιχτές σε όλη την οικογένεια, στους κατοίκους της Μεσσηνίας και σε αθλητές κάθε επιπέδου: το JYSK Night Run Peloponnese με μια νέα, εντυπωσιακή διαδρομή, με αφετηρία τη Navarino Agora και διασχίζοντας το γήπεδο γκολφ The Bay Course την ώρα που ο ήλιος δύει πάνω από τη Μεσσηνία, καθώς και το ΕΕΑΑ IRONKIDS Peloponnese που βάζει στο παιχνίδι τους μικρούς πρωταγωνιστές από 6 έως 15 ετών, με εύκολες διαδρομές, παιχνίδια και εκπλήξεις.

Τον Οκτώβριο, η Μεσσηνία θα ξαναγίνει, για τρεις ημέρες, η πιο δυνατή γη του παγκόσμιου τριάθλου.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές:

Για το JYSK Night Run Peloponnese

Για το HERRCO IRONKIDS Peloponnese