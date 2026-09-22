Μετά τη συνάντηση του Δένδια με τον Αλ- Σίσι.

Τριμερή συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας της Αιγύπτου και της Κύπρου είχε ο Νίκος Δένδιας στο Κάιρο.

Αφού έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ασράφ Σαλέμ Ζαχέρ και τον Βασίλη Πάλμα. Στην τριμερή συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας «δώσαμε νέα ώθηση στην εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής μας συνεργασίας», ανέφερε σε ανάρτηση και συμπλήρωσε ότι εστίασαν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στα αμυντικά οικοσυστήματα των τριών χωρών.

{https://x.com/NikosDendias/status/2102377929992732900}

Η συνάντηση Δένδια με τον αλ- Σίσι

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε στον Αμπντέλ Φατάχ αλ- Σίσι την ελληνική οπτική για την ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, όπως ανέφερε σε ανάρτηση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο «την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/NikosDendias/status/2102314024150953997}