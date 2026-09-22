Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τη βαθιά της θλίψη για τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης πεζοπόρων στη Ρόδο εκφράζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει πως φως στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό θα ρίξει η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργείται.

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Η ανακοίνωση

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2102382054889681002}

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Πώς συνέβη η τραγωδία με τον νεκρό πυροσβέστη

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Κρητηνία και Σιάννα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί ειδοποίηση για παροχή βοήθειας σε δύο τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση διάσωσης και να βοηθήσει στη μεταφορά των δύο ατόμων σε ασφαλές σημείο. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, κάτω από συνθήκες που αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της ΕΔΕ, ο πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος στο δύσβατο σημείο.

Τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του

Αμέσως μετά την πτώση του ξεκίνησε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και να ανασύρουν τον συνάδελφό τους χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διατάχθηκε ΕΔΕ - Θα διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για τον θάνατο πυροσβέστη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο. Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Η ΕΔΕ που διατάχθηκε από την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση και ο θανάσιμος τραυματισμός του πυροσβέστη.

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