Είχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή Σιάννα της Ρόδου.

Τραγικό θάνατο βρήκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε περιοχή κοντά στα Σιάννα της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

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Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με τη Ροδιακή, τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΔΕ από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον θάνατο του πυροσβέστη στη Ρόδο

Την διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης διέταξε το υπουργείο κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τον θάνατο του πυροσβέστη που σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση διάσωσης σε φαράγγι στην Ρόδο.

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Ειδικότερα, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό Πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

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