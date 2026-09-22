Η λίστα με τις παρτίδες που ανακαλούνται λόγω μικροβιολογικής επιμόλυνσης.

Οι αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων κρεμοσάπουνου λόγω μικροβιολογικού κινδύνου. Πρόκειται για το Baylis & Harding Oud, Cedar & Amber Hand Wash Refill, ένα οικολογικό ανταλλακτικό υγρού σαπουνιού χεριών χωρητικότητας 1 λίτρου, με άρωμα oud, κέδρου και κεχριμπαριού. Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 6210A και 6211A, με τον αριθμό παρτίδας να αναγράφεται στη βάση της συσκευασίας.

Αυτό είναι το κρεμοσάπουνο που ανακαλείται

Εντοπίστηκε μικροοργανισμός

Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης, κατά τους εργαστηριακούς ελέγχους εντοπίστηκε ο μικροοργανισμός Pluralibacter gergoviae. Η παρουσία του συγκεκριμένου μικροοργανισμού σημαίνει ότι το προϊόν παρουσιάζει μικροβιολογικό κίνδυνο, καθώς η επιμόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη ή άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα σε ευάλωτα άτομα ή σε καταναλωτές με διαταραγμένο δερματικό φραγμό. Παράλληλα, το προϊόν κρίθηκε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα.

Ποιοι πρέπει να σταματήσουν τη χρήση του

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόν από τις συγκεκριμένες παρτίδες καλούνται να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του και να το επιστρέψουν στο σημείο από όπου το αγόρασαν, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση. Το προϊόν είχε διατεθεί μέσω των Ocado, Sainsbury’s και Waitrose, ενώ η ανάκληση έχει πραγματοποιηθεί από την Baylis & Harding, την Amazon, την Ocado, τη Sainsbury’s και τη Waitrose.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τη βάση της συσκευασίας. Εάν ο αριθμός παρτίδας είναι 6210A ή 6211A, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Το εν λόγω προϊόν πωλείται και στην Ελλάδα μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες.