Μέσα σε λίγες ώρες η αντιπαράθεση πέρασε από τέσσερα τηλεοπτικά πλατό και τα social media, με βαριές αιχμές εκατέρωθεν και τον υπουργό Υγείας να βάζει τελικά στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο ελέγχου της Μαρίας Καρυστιανού.

Από τα «παραμύθια της Χαλιμάς» και την «κβαντική γιατρό» στα νανογιλέκα και, τελικά, στην προαναγγελία ελέγχου. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, Άδωνις Γεωργιάδης και Μαρία Καρυστιανού αντάλλαξαν βαριές αιχμές και προσωπικές επιθέσεις, σε μια κόντρα που ξεκίνησε το Σάββατο (19/9) και κορυφώθηκε χθες, Κυριακή (20//9), σχεδόν σε… ζωντανή μετάδοση.

Αφορμή στάθηκαν όσα είπε ο υπουργός Υγείας για την επαγγελματική ιδιότητα της επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και την αναφορά της στην «κβαντική ιατρική», με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τους ελέγχους στον χώρο της Υγείας μετά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αντιπαράθεση πέρασε μέσα σε λίγες ώρες από τον ΣΚΑΪ στην ΕΡΤ και από εκεί στο OPEN, στα social media και τελικά στο Mega, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει στο τέλος ότι η Μαρία Καρυστιανού «προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί».

Η αρχή είχε γίνει το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού με υποτιμητικό τρόπο. Ως καλεσμένος στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», έκανε λόγο για «παραμύθια της Χαλιμάς», σχολιάζοντας την «κβαντική ιατρική» που αναφέρει η ίδια στην επαγγελματική ιστοσελίδα της.

«Πριν από ενάμιση χρόνο δύο εκατ. Έλληνες κατέβηκαν στους δρόμους και ήθελαν για πρωθυπουργό την Καρυστιανού που έλεγε ότι είναι κβαντική γιατρός. Τώρα τα καταλάβατε αυτά στην Ελλάδα; Κβαντική γιατρός έλεγε ότι είναι η γυναίκα, δηλαδή ΄παραμύθια της Χαλιμάς’. Τώρα τα καταλάβατε; Έλα Χριστέ και Παναγία. Μα είναι τρομερό να κάνουμε ξαφνικά ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Σας λέω Καρυστιανού κβαντική γιατρός και κατεβαίνατε στους δρόμους να την κάνετε πρωθυπουργό. Τώρα σας πείραξε;», είπε αναλυτικά ο υπουργός Υγείας.

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{https://www.youtube.com/watch?v=LUu2r_f4jIQ&t}

Το «κυρίως μενού» της κόντρας και η live απάντηση

Χθες, Κυριακή, είδαμε το «κυρίως μενού» της κόντρας, καθώς ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε εκ νέου, με το ίδιο ύφος, στη Μαρία Καρυστιανού από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Αυτό στις 08:47, όπως έδειχνε το ρολόι της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5».

«Απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι «πάντα κάποιοι απατεώνες θα ξεπερνάνε τα πλαίσια των κρατών, γιατί έτσι είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες».

Στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Εγώ ξέρετε… Γι’ αυτό άλλοι με συμπαθούν και άλλοι με αντιπαθούν. Εγώ δεν μαζεύομαι. Σε μία Ελλάδα που ενάμιση χρόνο πριν το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχία στο δυστύχημα των Τεμπών είχε ξυλόλιο, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, δύο εκατ. κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν Θεά τα δύο εκατομμύρια, ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει; Κβαντική γιατρός. Η κ. Καρυστιανού αν δεν το ξέρετε, δήλωνε ότι είναι κβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα δύο εκατ. που κατέβηκαν στους δρόμους πιστεύοντας κάτι που δεν υπήρχε δεν είχαν αναρωτηθεί για την κυρία που δήλωνε κβαντική γιατρός; Τώρα το καταλάβανε; Ο Γεωργιάδης φταίει που την πιστεύανε;».

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Δύο λεπτά αργότερα, στις 08:49, η Μαρία Καρυστιανού, ως καλεσμένη στην εκπομπή «Τώρα μαζί», στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, απάντησε αφού την ενημέρωσαν σχετικώς για τα όσα είχε πει ο υπουργός Υγείας.

«Ο κ. Γεωργιάδης θα πρέπει από τη θεσμική θέση που είναι να λογοδοτήσει για ποιον λόγο υπάρχει αυτό το χάος σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον αφορούν. Είτε αφορούν αυτά τα ιατρεία που υπάρχουν, είτε αφορούν τα προβλήματα των γιατρών, των νοσηλευτών, τη δυσλειτουργία του ΕΣΥ, το ότι λειτουργούνε παράνομα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε ότι λειτουργούνε νοσοκομεία παράνομα; Νοσοκομεία που θα έπρεπε να κλείσουν γιατί λειτουργούν με συνθήκες επικινδυνότητας για ασθενείς και προσωπικό. Αν ήταν ιδιωτικές κλινικές δηλαδή και γινόταν ένας επίσημος έλεγχος από έναν σοβαρό φορέα θα είχαν κλείσει, εμείς όμως τα λειτουργούμε. Και έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη ο οποίος επιτίθεται σε έναν πολίτη;», είπε και πρόσθεσε:

«Η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης εν προκειμένω. Κβαντικός γιατρός. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι’ αυτή. Η κβαντική φυσική έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Μιλάμε για τους κβαντικούς υπολογιστές, για κβαντικούς αισθητήρες […] και φυσικά έχουμε πλείστες εφαρμογές κβαντικής μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα laser είναι ουσιαστικά εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική; Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό spin πρωτονίων; Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφειλε.

Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογιλέκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Και τώρα που ήρθε στην κουβέντα, θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΥΥ, να πάρετε και εσείς και εγώ ένα γιλέκο να λύσουμε τα προβλήματά μας; Εκτός αν δεν το πίστευε και κορόιδευε τον κόσμο για να αγοράζει ένα προϊόν το οποίο δεν είχε τις πιστοποιήσεις ότι κάνει αυτά που κάνει. Επομένως, υπάρχει κβαντική φυσική και κβαντική τεχνολογία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dljyq5rkyknt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Γεωργιάδης επανήλθε: «Πρέπει να ελεγχθεί»

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού δεν έμεινε αναπάντητη. Λίγη ώρα αργότερα ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε μέσω των social media, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους και επιμένοντας ότι άλλο πράγμα είναι οι εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στην ιατρική και άλλο η «κβαντική ιατρική» ως ιατρική εξειδίκευση.

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε τη Μαρία Καρυστιανού ότι, επιχειρώντας να υπερασπιστεί όσα αναφέρει στην επαγγελματική ιστοσελίδα της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης», συνέδεσε το ζήτημα με τις υπαρκτές εφαρμογές της κβαντικής φυσικής. Παράλληλα απέρριψε τα όσα του καταλόγισε για τα «νανογιλέκα», υποστηρίζοντας ότι του αποδίδονται πράγματα που ο ίδιος δεν έχει πει.

«Η ουσία παραμένει», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει «μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος”».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2101629599968849931}

Η αντιπαράθεση είχε και συνέχεια. Μιλώντας το μεσημέρι της Κυριακής στο Mega, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο Άδωνις Γεωργιάδης προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού «προφανώς θα πρέπει να ελεγχθεί» για όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της σχετικά με την «κβαντική ιατρική».

Όταν ρωτήθηκε γιατί ένας τέτοιος έλεγχος δεν είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το υπουργείο δεν διαθέτει τη σχετική ελεγκτική αρμοδιότητα. Όπως είπε, αρμόδιοι είναι οι ιατρικοί σύλλογοι, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ τα ψηφιακά εργαλεία του υπουργείου έχουν, κατά τον ίδιο, ως στόχο να διευκολύνουν τους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlk72hnfco1l?integrationId=40599y14juihe6ly}