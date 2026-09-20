Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας σε δηλώσεις του.

Θέση για τους ελέγχους στον ΙΣΑ πήρε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA. Μάλιστα, όπως τόνισε ο Γιώργος Πατούλης είναι «θύμα ανθρωποφαγίας».

«Ήταν ένα μήνυμα σε μια συντάκτρια που ήθελε να χαλάσει τη συνέντευξη Τύπου. Δεν είναι δουλειά μου να στηρίζω κάποιον. Μπορούσε να τον πιάσει η δημοσιογράφος έξω και να τον ρωτήσει αυτό που ήθελε» ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγείας για να προσθέσει:

«Από το ΓΕΜΗ αποδεικνύεται πως ο κ. Πατούλης δεν είναι μέτοχος σε εταιρεία. Είναι θύμα ανθρωποφαγίας ο κ. Πατούλης. Στους φίλους μου μπαίνω μπροστά».

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