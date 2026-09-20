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Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 20/9 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χώνος Λασιθίου Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2101644719524602130}

Μάλιστα, λίγο αργότερα ήχησε το 112 για εκκένωση του του οικισμού Καρύδι της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου προς Ζάκρο.

{https://x.com/112Greece/status/2101672986012942411}