Η φωτιά καίει μέσα σε σωρούς απορριμμάτων - Ήχησε 112 για να κλείσουν παράθυρα και πόρτες οι κατοικοι λόγω των πυκνών μαύρων καπνών.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει τώρα στου Ρέντη, στην οδό Μακρυγιάννη, με πυκνούς μαύρους καπνούς να έχουν καλύψει τον ουρανό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε σκουπίδια, ενώ στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Οι μαύροι καπνοί είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, καθώς η φωτιά καίει μέσα σε σωρούς απορριμμάτων.

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Η φωτιά είναι πίσω από το προπονητήριο του Ολυμπιακού

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στου Ρέντη, σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, πίσω από το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό, καθώς οι φλόγες καίνε τα απορρίμματα στον υπαίθριο χώρο. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να επιτευχθεί κατάσβεση της πυρκαγιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

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12 πυροσβέστες και 5 οχήματα στη μάχη με τις φλόγες

Φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου, στον Ρέντη Αττικής. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του.

Ήχησε 112 για τους πυκνούς μαύρους καπνούς

Λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας ήχησε «112» στα κινητά των κατοίκων για να κλείσουν παράθυρα και πόρτες λόγω του καπνού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται λάστιχα και παλέτες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί πυκνός μαύρος καπνός που έχει καλύψει την περιοχή και να έχει κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Παράλληλα, ο Δήμος Ρέντη έχει κινητοποιηθεί για να συνδράμει το έργο της Πυροσβεστικής με υδροφόρα. Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.