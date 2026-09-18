«Ο μόνος δρόμος είναι η αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης με πάρα πολλή σκληρή δουλειά», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Με όχημα την κινδυνολογία και μια αισιοδοξία που δεν στηρίζεται πουθενά, η κυβέρνηση προωθεί μια κουλτούρα συμφιλίωσης με τη ζοφερή κατάσταση που μας περιβάλλει, η οποία δεν εμπεριέχει κανένα πολιτικό όραμα για την επόμενη μέρα και δεν απαντά στα προβλήματα, υποστήριξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MegaNews 104,6, στην εκπομπή «Ημερολόγιο» και τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Εξήγησε ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα «δεν περιείχε κανένα σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας» και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίζεται σε ευχές όταν λέει ότι οι επενδύσεις θα ανέβουν, «χωρίς κανένα σχέδιο και κανένα χάρτη». Ταυτόχρονα υπολογίζει χωρίς καμία τεκμηρίωση, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει ο ίδιος όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει πτώση στο 1,3% μέχρι το 2029.

Ειδικότερα για τα μέτρα που εξήγγειλε ως προς τα καύσιμα υποστήριξε ότι «δεν ανακοίνωσε καμία παρέμβαση, αλλά ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει παρέμβαση». Υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ δεν περιείχε κανένα μέτρο για την καταπολέμησή της ακρίβειας, σαν να μην καταγράφηκε και να μην λήφθηκε καθόλου υπόψη ως πρόβλημα.

Περαιτέρω πρόσθεσε ότι με τις πρόσφατες δηλώσεις του «εμφάνισε ως ζητούμενο...την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,75 ενώ η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν 1,10. Σαν να μας λέει συμφιλιωθείτε με το γεγονός ότι είναι και μη χειρότερα. Και αυτό το μη χειρότερα... φαίνεται να προωθείται ως κουλτούρα συνολικά από τα στελέχη της κυβέρνησης».

Η κ. Κουφονικολάκου μίλησε στο ίδιο πνεύμα για την κινδυνολογία και τις απειλές,

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«Δηλαδή, αν δεν σταθεροποιηθεί, αν δεν κερδίσει η ΝΔ, θα μεσολαβήσει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Αν δεν κερδίσει η ΝΔ, θα έχουμε εισβολή της Τουρκίας. Να είστε ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες με αυτά που έχετε. Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τίποτε καλύτερο. Αυτό είναι μια συμφιλίωση η οποία εκτός του ότι δεν εμπεριέχει κανένα πολιτικό όραμα για την επόμενη μέρα, δεν απαντά στα προβλήματα. Τόσο απλά» υπογράμμισε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν «συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της ΕΛΑΣ και μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα και τα μέτρα καταπολέμησης της ακρίβειας».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη γενικευμένη καχυποψία που υπάρχει απέναντι στους θεσμούς, το σύστημα και τα πολιτικά κόμματα, η Θεώνη Κουφονικολάκου επισήμανε ότι: «Ο μόνος δρόμος είναι η αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης με πάρα πολλή σκληρή δουλειά» προσθέτοντας ότι η «γενικευμένη καχυποψία» δημιουργούν συνθήκες που δίνουν έδαφος στην ακροδεξιά. «Εγώ το λέω πολύ συχνά, ότι χρειάζεται μια κουλτούρα υπηρεσίας, απέναντι στους πολίτες» σημειώνοντας «θα πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα του ελιτισμού στην πολιτική, σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση με τους πολίτες».